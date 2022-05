Comment Wayne Rainey prépare son émouvant comeback à Goodwood

"Wayne, tu es foutu, mais la meilleure chose à faire est de sortir d'ici et de faire ce que tu aimes, et c'est la compétition." C'est avec ces mots que le regretté Frank Williams, lui-même tétraplégique, a préparé Wayne Rainey à la vie qui l'attendait en 1993, quand le triple Champion du monde des 500cc a vu sa carrière brutalement interrompue par un accident à Misano, qui l'a laissé paralysé des membres inférieurs.

Rainey avait dominé la catégorie entre 1990 et 1992 avec trois titres consécutifs, et il était à la lutte avec Kevin Schwantz, son rival de longue date, pour le titre 1993. Lorsqu'il a eu vent de l'accident, Frank Williams a est allé à la rencontre du champion dans la clinique où il entamait sa rééducation, et lui a donc livré ce message. Ces encouragements et la façon dont Williams menait sa vie dans un fauteuil roulant ont été déterminants pour Rainey. Il a quitté le centre une semaine à peine après sa rencontre avec celui qui dominait la F1 avec son équipe et n'a "plus jamais regardé derrière."

Le Californien a retrouvé le monde qui lui était familier avec un poste de manager dans l'équipe Yamaha en 500cc de 1994 à 1998. Aujourd'hui, il est à la tête du MotoAmerica, championnat qui a relancé le Superbike aux États-Unis, et avec le soutien de la Dorna, il a aidé des talents américains à rejoindre les catégories menant au MotoGP et au WorldSBK.

Rainey est ainsi resté dans le monde de la course après son accident mais n'a plus piloté de moto de Grand Prix. "Quand j'étais à l'hôpital, je réfléchissais au moyen de remonter sur une machine de GP", a confié l'ancien pilote à Motorsport.com. "Mais le temps a passé et l'idée s'était évaporée."

Elle va pourtant se concrétiser en juin prochain, quand Rainey fera une apparition sur la Yamaha YZR500 qui l'a mené au titre en 1992, à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood. Cette démonstration devait initialement se concrétiser en 2020, avec la moto de 1990, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Le projet a été relancé pour l'édition 2021 du festival, pour une apparition sur la Yamaha de 1991, mais c'est cette fois un problème de calendrier qui a rendu cela impossible.

Wayne Rainey a déjà pris le guidon d'une Yamaha R1 en 2019

Rainey est déjà remonté sur une moto à Suzuka en 2019, une Yamaha R1 de Superbike modifiée pour ses besoins, à l'occasion d'une démonstration où deux autres légendes américaines, Eddie Lawson et Kelly Roberts Sr, étaient présents. Lin Jarvis, grand patron de la compétition chez Yamaha, a grandement contribué au projet de Goodwood en poussant la marque à développer les pièces nécessaires.

"Lin a joué un rôle fondamental", a confirmé Rainey. "Beaucoup de choses ont commencé au milieu de l'année dernière, quand c'est devenu sérieux. Il a pu mettre les choses en action et répondre aux questions, du côté de Yamaha et du côté de Goodwood. Je pense que Lin a vu l'enthousiasme que cela pouvait générer. Et il s'est dit que ça serait cool que ça se concrétise, pour moi comme pour Yamaha."

L'un des anciens mécaniciens de Rainey, Howard Gregory, travaillera sur la moto à Goodwood, entouré par l'équipe de Clive Padgett, connue pour ses participations au Tourist Trophy sur l'île de Man. Le modèle utilisé sera bien celui avec lequel Rainey a décroché la couronne mondiale en 1992, mais alors qu'il possède ceux de ses précédents titres, cet exemplaire était jusque-là exposé dans le musée de Yamaha, qui le détient.

La marque a dans un premier temps exprimé une certaine réticence, craignant des coûts de développement élevés, tant pour adapter la YZR500 au handicap de Waine Rainey que pour la restaurer. Mais la machine est dans un meilleur état que prévu et selon celui qui l'a menée au titre, le constructeur a "précisément le bon nombre de pièces de rechange" pour qu'elle puisse reprendre la piste.

Parmi les modifications apportées, la moto aura un sélecteur de vitesses électrique, comme sur la R1 dont Rainey a déjà pris le guidon en 2019, afin de passer les rapports avec les mains. Les disques en carbone ont été remplacés par des pièces en acier, qui demandent des sollicitations moins fortes pour monter en température.

Wayne Rainey utilise aussi un trois roues adapté à son fauteuil

Les repose-pieds se rapprocheront des cale-pieds utilisés en cyclisme et Rainey sera attaché à la moto, sur laquelle une matière plus adhérente sera posée afin que son absence de sensations dans les jambes ne soit pas un problème. Le réservoir sera quant à lui rembourré pour qu'il s'appuie plus facilement dessus. "La seule façon de vraiment sentir la moto sera à travers mes mains", a expliqué Rainey.

Ce dernier reconnaît que les sensations sont "bizarres" avec ce type de pilotage mais il pourra s'y adapter dans la semaine précédant le week-end de Goodwood, avec de premières sorties sur la colline et sur la piste. Une découverte qu'il ne prend pas à la légère : "En fait j'ai commencé à m'entraîner, j'ai une mini moto Ohvale et je vais piloter quelques motos, juste pour des questions d'équilibre parce que c'est une sensation très particulière. Je veux être préparé."

Après avoir piloté la Yamaha R1 à Suzuka, Wayne Rainey ne pensait pas qu'il lui serait possible de rouler à nouveau sur une 500cc, mais sa détermination, celle du constructeur d'Iwata et différentes innovations techniques vont lui permettre remonter dans le temps et de donner un nouveau sens aux propos de Frank Williams en 1993.

"[C'est fantastique] de pouvoir faire ça, grâce à toutes les personnes incroyables derrière [le projet], et avec ma famille également... Mon fils Rex sera présent. Il a 29 ans, il n'avait que dix mois quand j'ai arrêté. Donc il n'a jamais entendu une moto de Grand Prix, et il ne m'a jamais vu en piloter une. Ce sera sa première expérience. Beaucoup de mes amis seront présents et il y aura certainement de nombreux supporters. Ça sera fun à voir. Je pense que ça sera un événement cool pour tout le monde."

