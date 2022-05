Un week-end très chaud et virant à l'orage attendu au Mans

Chaque année, l'interrogation demeure au moment du Grand Prix de France, tant la météo peut se montrer à la fois clémente comme très compliquée. Si certaines éditions se sont déroulées sous la pluie, et notamment la dernière en date dont les conditions avaient été chaotiques, d'autres ont connu de fortes chaleurs, et cette année verra un mix des deux se combiner.

En effet, des températures de plus en plus élevées sont attendues tout au long du week-end, avec tout d'abord 20°C vendredi, puis un pic à 24-25°C samedi et dimanche. Face à ce pic assez inattendu à cette période de l'année, des averses pourraient arriver dans la soirée de samedi, ce qui ne devrait pas impacter les qualifications de l'après-midi, mais le risque qu'elles évoluent en orages dimanche est très élevé, ce qui rend les courses totalement incertaines pour le moment.

La météo ne présente toutefois pas de soucis pour le choix des pneumatiques sur le sec, grâce aux températures qui offriront une adhérence idéale pour faire descendre les chronos. "On attend des températures d'asphalte autour des 35°C, ce qui est très bien pour Le Mans", a déclaré Piero Taramasso, responsable de la compétition deux roues de Michelin dans une interview pour l'édition italienne de Motorsport.com.

"Si on considère en plus que l'asphalte offre beaucoup de grip sans avoir besoin d'être agressif sur les pneus, on pourra utiliser des composés plutôt tendres. On verra peut-être quelques choix différents par rapport aux récents événements, mais l'opportunité de battre de nouveaux records devrait se présenter", ajoute le responsable italien, en quête de nouvelles références sur chaque piste arpentée au cours de la saison. Au Mans, le record du meilleur temps en course remonte à la performance de Maverick Viñales pendant l'édition 2017, tandis que celui de la pole date de 2018, détenu par Johann Zarco.

Trois solutions symétriques seront proposées aux pilotes à l'avant, avec un changement concernant le pneu dur par rapport à l'an dernier : "La gomme tendre et la medium sont exactement les mêmes qu'en 2021. Concernant la dure, nous avions amené une gomme asymétrique l'an dernier et cette année, au contraire, nous avons opté pour une symétrique avec la même rigidité de chaque côté. On pense que ça peut être utile avec les températures prévues ce week-end."

Aucune nouveauté n'est en revanche à attendre du côté de l'arrière, avec les mêmes pneumatiques que ceux proposés au Mans en 2020 et 2021. "Ce sont trois solutions qui ont déjà prouvé leur fonctionnement. La gomme dure pourrait être une bonne option si la température de l'asphalte devait dépasser les 35°C et que certains pilotes voulaient trouver un peu de stabilité. Les deux meilleures solutions sont probablement la medium et la tendre, cette dernière ayant été la plus utilisée lors des deux dernières éditions sur le sec", a ajouté Taramasso.

