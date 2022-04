Vers un week-end très frais et pluvieux à Portimão

Les conditions météo s'annoncent délicates pour l'intégralité du week-end au GP du Portugal. Le thermomètre ne devrait pas dépasser les 20°C, ce qui pourrait pousser les pilotes à opter pour les gommes tendres, plus faciles à faire monter en température. Selon Piero Taramasso, mener les pneus dans la bonne fenêtre d'exploitation sera l'un des principaux défis des trois journées.

"Les prévisions évoquent une température de l'air d'environ 17-18°C", a précisé le responsable de la compétition deux roues de Michelin dans une interview pour l'édition italienne de Motorsport.com. "Si c'est le cas, cela pourrait changer la donne et certains pourraient tenter de courir avec le soft à l'arrière. Certains des pilotes parmi les moins agressifs avec les pneus pourraient peut-être même tenter le tendre à l'avant. Bien entendu, il faudra voir également quelles seront les conditions de piste, mais il n'est pas exclu que ce week-end les choix puissent changer pour aller vers des gommes plus tendres."

"C'est un circuit particulier, avec beaucoup de dénivelé : cela signifie que l'avant est stressé en descente, puis il se décharge en montée et c'est l'arrière qui est sollicité", a précisé Taramasso. "Avec ce cycle et ces prévisions, faire monter les pneus en température pourrait représenter une difficulté pour certains pilotes. L'avantage pour tout le monde sera que nous proposerons exactement les mêmes spécifications que lors de la course de novembre dernier, à l'avant comme à l'arrière."

Selon Taramasso, il n'y avait en effet "pas de raison" de modifier l'allocation de pneus qui avait donné satisfaction lors de la dernière visite à Portimão : "Les trois pneus avant sont tous symétriques, tandis qu'à l'arrière, le tendre et le dur sont asymétriques et le medium est symétrique, avec une gomme polyvalente, offrant une fenêtre d'utilisation assez large. L'année dernière, la plupart des pilotes ont utilisé le medium à l'avant en course, tandis qu'à l'arrière beaucoup avaient pris le dur et certains avaient également choisi le medium."

Un début de week-end troublé par la pluie

La fraîcheur ne sera pas le seul élément météorologique à prendre en compte ce week-end puisque les prévisions annoncent des averses vendredi et samedi, le risque étant beaucoup plus faible pour la course. À la veille des premiers tours de roues, le risque de pluie avoisine les 90% à l'heure de la première séance d'essais libres et il est encore plus élevé pour les EL2, atteignant 98% ! Samedi, c'est surtout dans la matinée que des gouttes de pluie sont attendues mais les qualifications pourraient être disputées sur piste humide, ce qui priverait les pilotes de tout roulage sur le sec avant la dernière journée.

Ces prévisions n'inquiètent pas particulièrement Piero Taramasso puisque Michelin aura des pneus adaptés : "Il s'agit de l'allocation standard, donc avec un pneu tendre et un medium à l'avant, tous deux symétriques. Soft et medium à l'arrière également, mais cette fois asymétrique. Si jamais c'est mouillé, je pense qu'il serait possible d'assister à une belle course, comme cela a déjà été le cas à Mandalika. Nous sommes sereins, car nous savons que le pneu soft est capable d'offrir le grip supplémentaire qu'il faut."

"Je sais que beaucoup de pilotes n'aiment pas courir sur le mouillé, mais personnellement ça me plaît : je trouve ça spectaculaire, et puis on peut voir des pilotes différents de d'habitude sur le podium. Si les conditions sont variables, il y a aussi ce facteur de surprise qui ajoute une pointe d'adrénaline en plus."

Cette adrénaline devrait être encore plus forte pour les cinq rookies du plateau, particulièrement impressionnés par l'adhérence offerte par les pneus pluie qu'ils ont découverts en Indonésie. "La réaction qu'ils ont la première fois qu'ils roulent sur le mouillé avec les pneus Michelin est sympa, car ils sont vraiment impressionnés et surpris", s'est félicité Taramasso. "Ils nous disent qu'ils ne parviennent pas à arriver à la limite du pneu, qui est très élevée. C'est vraiment une question d'expérience, il ne suffit pas d'une ou deux séances pour comprendre la vraie limite de ces pneus pluie."

Avec Matteo Nugnes et Léna Buffa