Depuis plusieurs années, Anthony West est engagé dans une longue bataille contre la FIM qui l'a disqualifié plus d'une fois pour dopage lors de ses compétitions. L'Australien compte une carrière bien remplie en Championnat du monde où il a obtenu 2 victoires et 6 podiums de 1998 à 2016.

Depuis 2019, West participe au championnat brésilien de Superbike, ne pouvant pas courir dans les catégories disputées sous l'égide de la FIM. Aujourd'hui, via son profil Instagram, il s'est à nouveau attaqué à la Fédération, mais aussi à Marquez et Rossi.

Le pilote australien, dans un long post, a écrit : "J'arrête. C'est fini. Ces gens sont incontrôlables et ils veulent me détruire. J'ai couru au Brésil, dans un championnat qui n'était pas affilié à la FIM. Maintenant, ils ont inventé des règles, comme s'ils avaient un contrôle sur moi. Ils m'ont déjà empêché de courir là-bas en allant au Japon chez Kawasaki, les forçant à ne pas me sponsoriser au Brésil. Mon père m'a chassé de la maison. Je n'ai pas d'argent et je ne peux pas trouver un emploi décent parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie a été de perdre mon temps à faire des courses de motos. Voici quelques conseils pour tous : ne pensez pas que vous allez faire de la course votre travail. Si vous voulez gagner, payez."

West s'en est ensuite pris aux deux stars du MotoGP : "Elles ont permis à Marc Marquez de remporter un championnat Moto2, lui permettant de tricher avec son ECU. Lorsque l'équipe de Lüthi s'est plainte, ils lui ont dit que l'Espagne avait besoin d'un nouveau champion. Ils ont donc dû accepter la deuxième place ou partir. Ils ont permis à Rossi de remporter son championnat 500cc en lui donnant des pneus spéciaux. Ils ont apporté des pneus d'usine avec des hélicoptères réservés à Rossi afin qu'il puisse gagner des courses. Tout ce que vous voyez est faux et contrôlé. Ils contrôlent qui gagne les courses et qui ne les gagne pas".

Enfin, l'ancien pilote Kawasaki a lâché : "J'ai encore 100 histoires comme celle-ci. J'abandonne. J'avais prévu de reprendre les courses en septembre. Le FIM a détruit ma vie au point que j'aimerais être mort. Je déteste la vie".