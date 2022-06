Yamaha a convaincu Quartararo en renforçant son département moteur

Fabio Quartararo était naturellement au cœur de l'attention en conférence de presse ce jeudi à Barcelone, quelques heures après l'annonce de sa prolongation chez Yamaha pour deux saisons supplémentaires. Pendant des mois, le Champion du monde en titre a entretenu le suspense, n'ayant pas constaté de véritable progrès sur le moteur, à ses yeux unique faiblesse d'une M1 parfaitement taillé pour son style de pilotage.

Dès les tests de pré-saison, Quartararo demandait des garanties au constructeur avant de se réengager. Garanties il y a eues, Yamaha ayant renforcé son département moteur avec plusieurs recrues qui travaillent déjà à l'amélioration du quatre cylindres en ligne. Cette prise de conscience en interne a convaincu Quartararo que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et que la stabilité était le meilleur choix pour son avenir.

Le Français s'est également confié sur ses espoirs de briller ce week-end à Barcelone, circuit qui l'a vu s'imposer en Moto2 comme en MotoGP, mais où il a surtout marqué les esprits avec son problème de combinaison l'an dernier.

La décision de prolonger chez Yamaha a-t-elle été difficile ?

Ce n'était pas une décision facile. On a pris un peu plus de temps pour évaluer l'ensemble du projet. Au final, Yamaha fait de gros efforts, recrute beaucoup de personnes et ils savent où ils doivent progresser. Depuis deux ou trois ans, ils se concentrés d'un domaine à l'autre et maintenant ils savent où ils doivent progresser, et c'est clairement la puissance. Je suis très heureux parce qu'ils ont vraiment compris qu'il fallait corriger ce qui nous fait défaut et je crois au projet. C'est pour ça qu'on a pris la décision il y a quelques semaines, et je pense que c'était la bonne.

Fabio Quartararo portera les couleurs de Yamaha au moins jusqu'en 2024

As-tu vu les plans du nouveau moteur ?

Non, il est trop tôt.

Les recrues que tu évoques chez Yamaha, sont-elles déjà arrivées où est-ce prévu en fin d'année ?

Ils sont déjà chez Yamaha et naturellement c'est du côté du moteur, parce qu'on sait que je me sens vraiment bien sur la moto, je n'ai rien à dire. Tous les pilotes veulent plus de grip, plus de vitesse, mais si je dois être réaliste, ce qui manque par rapport aux autres, c'est la vitesse de pointe. C'est ce qui m'a décidé, beaucoup d'ingénieurs arrivent dans le département moteur. Ça sera pour cette partie de la moto.

On n'a pas discuté qu'avec Yamaha. Ça a pris autant de temps parce qu'à un moment, j'optais pour un côté, la semaine d'après je voulais aller ailleurs... C'était un peu difficile. Fabio Quartararo

On sait que la décision a été longue. Était-ce que parce que tu attendais l'arrivée de ces nouvelles personnes, des négociations ou d'autres éléments de la part de Yamaha pour l'avenir ?

En fait, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas discuté qu'avec Yamaha. Ça a pris autant de temps parce qu'à un moment, j'optais pour une direction, la semaine d'après je voulais aller ailleurs... C'était un peu difficile. Avec l'arrivée des ingénieurs dans le département moteur et mes bons résultats, en sachant je ne pouvais pas faire mieux avec la puissance du moteur que j'ai, je me suis dit qu'ils font tout pour avoir plus de puissance et je me sens bien sur la moto. C'est ce qui m'a décidé.

Fabio Quartararo

Concernant ce week-end, veux-tu compenser l'année dernière avec les deux pénalités, pour avoir coupé le premier virage et pour avoir roulé combinaison ouverte ?

L'an dernier, c'était un week-end bizarre mais je me sens toujours bien sur cette piste. J'y ai décroché mon premier podium en MotoGP, ma première victoire en Moto2. On était très rapides l'an dernier donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne se batte pas pour un bon résultat cette année. Évidemment, on sait qu'on a une longue ligne droite ici mais au Mugello, certes c'était un problème mais on a fini deuxièmes. J'espère qu'ici on se sentira mieux dès demain matin et qu'on travaillera mieux qu'au Mugello. On verra si on pourra trouver un bon rythme dès les EL1.

Pourquoi es-tu si bon sur le circuit de Barcelone ? Est-ce ta vitesse en courbe qui te donne un avantage ou as-tu une technique particulière ?

Depuis mes 14 ans, en CEV, j'étais aussi rapide que la pole en Championnat du monde [de Moto3] et j'ai toujours été rapide sur cette piste. C'est une piste que j'aime beaucoup, et en MotoGP en particulier, j'ai toujours été très rapide. Je pense que mon style de pilotage correspond vraiment à cette piste. Dans le dernier secteur, il y a deux virages où il faut garder beaucoup de vitesse et je pense que c'est un point fort de notre moto, mais aussi de mon pilotage. C'est dur de dire précisément dans quelle partie et dans quels virages je suis très rapide sur cette piste, mais je pense qu'elle convient vraiment à mon pilotage.