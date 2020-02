Yamaha a "investi toutes ses ressources" dans la M1

Ce vendredi à Sepang débutent les premiers essais MotoGP de l'année 2020, avec trois jours disponibles pour les pilotes en piste. L'occasion pour les différents constructeurs de débuter le travail de validation de leurs solutions techniques pour la saison à venir. Pour Yamaha, ces tests sont d'une importance capitale, l'écurie d'Iwata devant continuer sur la trajectoire ascendante vue en deuxième moitié de saison 2019.

Afin d'y parvenir, les ingénieurs ont redoublé d'efforts tout au long de la pause hivernale, qui n'avait donc de pause que le nom : "Les gens parlent parfois de pause hivernale, mais nous n'avons pas vu de pause hivernale cette année, que ce soit au Japon ou en Europe. Nous avons été extrêmement occupés, y compris nos pilotes, immédiatement après la dernière course, avec les essais de Valence suivis par ceux de Jerez. Ces deux tests ont été très importants pour nous afin de décider la direction à prendre en 2020. Nous avons déjà très bien progressé l'année dernière, particulièrement pendant la seconde partie de la saison. Yamaha est clairement revenu sur de bons rails et nous avons trouvé notre chemin", a expliqué Lin Jarvis, le directeur de l'équipe MotoGP de Yamaha.

Parmi les axes de travail principaux de Yamaha se situe évidemment la puissance du moteur, véritable talon d'Achille de la machine japonaise l'an dernier. Les YZR-M1 rendaient effectivement plusieurs km/h aux motos les plus rapides, et un nouveau moteur a déjà pu être testé en cours de saison 2019, puis validé lors des deux dernières séances, à Valence et Jerez. Mais les essais de Sepang permettront une nouvelle fois aux ingénieurs de Yamaha d'offrir plusieurs nouveautés aux pilotes.

"Nous savons que nous avons des déficits dans certains domaines, et nous avons donc besoin de plus. Durant ces deux tests, nous avons confirmé le prototype de moteur pour 2020 que les ingénieurs japonais de Yamaha ont conçu. Il était très important pendant ces deux tests de confirmer quelle direction nous allions prendre. C'était une décision claire, prise par les deux pilotes, et nous sommes allés de l'avant. Les ingénieurs japonais, bien sûr, ont dû le développer et investir beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts pour prendre des décisions quant à une version qui va un cran plus loin. Ce que vous allez voir ici pendant les trois prochains jours sera le résultat de leur travail pendant l'hiver. Ils ont donc été extrêmement occupés."

Du côté de Takahiro Sumi, leader de projet de la YZR-M1, on a voulu souligner l'implication totale du constructeur japonais, qui n'a pas hésité à mettre les moyens pour permettre à l'écurie d'usine de la marque de retrouver durablement les avant-postes : "L'entreprise conçoit et développe des motos. Notre M1 est l'une d'elles et nous avons beaucoup de types d'ingénieurs, des designers et des simulations sur ordinateur pour des questions d'aérodynamique et de combustion moteur, et nous avons donc pu demander à être soutenus sur tous les plans. Et dans la conception aussi, nous avons investi toutes nos ressources dans notre projet. Nous apprécions la coopération de toute l'équipe Yamaha."

Impossible de savoir précisément quelles pièces les pilotes Yamaha auront l'occasion de tester ce week-end, mais lors de sa conférence de presse, Maverick Viñales a annoncé que les ingénieurs japonais travaillent sur un système de "holeshot device", similaire à celui de Ducati... L'Espagnol espère en disposer dès le Grand Prix du Qatar, mais rien n'est moins sûr !