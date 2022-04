Une Yamaha "moelleuse" avantagée à Mandalika selon Morbidelli

Les pilotes Yamaha ont signé les meilleurs temps ce vendredi au Grand Prix d'Indonésie, avec Fabio Quartararo devant Franco Morbidelli. Si ce doublé est trompeur, de nombreux favoris ayant été gênés par les drapeaux jaunes ou ralentis par des problèmes à la fin des EL2, la M1 semble beaucoup plus performante qu'au Qatar il y a deux semaines. Les réglages de la moto ont évolué mais elle n'a pas été "retournée" selon Morbidelli, et ce sont surtout les conditions très différentes qui ont fait la différence.

Avec ses lignes droites plus courtes, Mandalika pardonne mieux le manque de vitesse de pointe de la Yamaha que Losail, et la moto tire visiblement profit du changement de pneu arrière effectué par Michelin pour cette course. Craignant la chaleur, le manufacturier du MotoGP est revenu à la carcasse de 2018, moins sensible aux fortes températures, et malgré des composés identiques, les pilotes ont unanimement perçu une adhérence plus faible que dans le test organisé en février. Chez Yamaha, le déficit n'était pas aussi important que pour d'autres constructeurs ce vendredi.

"Pour moi, c'était la même moto avec moins de grip, beaucoup moins de grip par rapport au Qatar parce que la piste est différente", a commenté un Morbidelli qui sent que "tout le monde a perdu en performance" mais son équipe pas autant que la concurrence : "Apparemment, on a moins souffert que les autres, c'est tout."

Franco Morbidelli

"C'est dur de tirer des conclusions mais comme je l'ai dit au Qatar, j'espérais qu'avec moins de grip on aurait moins de mal. Et aujourd'hui on a eu moins de mal. Je l'espérais au Qatar, et c'est arrivé le vendredi ici, mais on était aussi rapides le vendredi au Qatar, donc on verra."

Le manque d'adhérence est susceptible de faire glisser les motos et les pilotes ont multiplié les frayeurs au cours de la journée, mais pas les représentants de Yamaha. Leur machine donne l'impression de mieux pardonner ces pertes de grip : "Notre moto est vraiment facile à piloter. On peut piloter immédiatement, elle est vraiment 'pilote-friendly'. Tous les mouvements de la moto, toutes les secousses sont toujours très douces et 'moelleuses'. On n'est pas trop effrayé ou perturbé quand ça survient. Le problème est que parfois, on ne peut pas mettre autant de puissance au sol que les autres. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui."

Le renouvellement de l'asphalte du dernier virage jusqu'à la fin du premier secteur ne semble pas avoir d'influence sur le comportement des motos et les pilotes sont satisfaits des changements effectués sur la piste. Morbidelli se réjouit surtout de ne plus être confronté à une surface qui se décompose : "J'ai pu rouler derrière des pilotes et je n'ai pas été percuté par des pierres donc je dirais que c'est mieux."