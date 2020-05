Yamaha a dû freiner Hamilton durant l'échange avec Rossi

(Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.)

Après la fin des saisons 2019 de MotoGP et de Formule 1, Monster Energy, sponsor majeur de Lewis Hamilton et de l'équipe Yamaha, a organisé un échange de machines entre le Britannique et Valentino Rossi en décembre sur le circuit de Valencia. Il s'agissait du premier roulage sur une MotoGP pour Hamilton alors que Rossi, qui a déjà connu des expériences en F1 par le passé, était au volant de la Mercedes W08 du titre de 2017.

Dans un entretien pour Motorsport.com, Meregalli se souvient de l'impatience et de l'enthousiasme de Hamilton, au point qu'il a fallu l'empêcher d'aller trop tôt en piste en raison des températures dangereusement basses. "Eh bien, c'était une belle journée", a expliqué l'Italien. "Ils pensaient juste qu'il s'agissait d'une opportunité promotionnelle, mais ça n'était pas le cas. Vale a été mis dans la position d'effectuer quelques bons tours d'essais au volant de la Mercedes."

"[Hamilton] est arrivé très tôt au circuit et nous avons dû le freiner parce qu'il voulait monter sur la moto à 9h00, mais il faisait froid. Alors nous avons dû changer tout le programme parce que Vale est arrivé un petit peu tard et ils voulaient que Lewis soit sur la piste dès que possible, mais nous lui avons dit qu'à Valence en décembre, ce n'était pas possible avant 11h00. Après avoir perdu ces deux heures, il a essayé de rouler autant que possible."

Motard et fan depuis longtemps de MotoGP, Hamilton avait pu rouler sur circuit au guidon d'une Yamaha R1 de Superbike fin 2018, en compagnie d'Alex Lowes et de Michael van der Mark. Le sextuple Champion du monde avait été victime d'une chute sans conséquences, et aurait également fait une excursion hors piste pendant son roulage à MotoGP. Il a toutefois impressionné les responsables de la marque nippone.

"Il n'avait roulé que huit fois en moto avant de monter sur une moto de MotoGP, donc à mon avis, ce qu'il a fait ne lui a pas fait de mal", a ajouté Meregalli. "Il est donc clair que nous avons essayé de mettre la moto dans les meilleures conditions, avec une cartographie [moteur pour piste] humide et des pneus qui n'étaient pas ceux que nous utilisons habituellement, également parce que nous ne pouvions pas les utiliser selon le règlement. Il y avait du vent, il faisait froid, donc les conditions n'étaient pas idéales, mais il ne s'est arrêté que lorsque nous lui avons montré le drapeau à damier."

Avec Lewis Duncan et Matteo Nugnes

