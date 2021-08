Yamaha rend hommage à Rossi, artisan de sa "renaissance"

Durant les 26 ans de sa carrière en Grand Prix, dont 22 passés dans la catégorie reine, Valentino Rossi aura défendu les couleurs de Yamaha pendant 16 saisons. Une aventure qui marquera l'Histoire de la discipline, entamée en 2004 lorsque le champion italien décida de quitter Honda au sommet de sa gloire pour se lancer dans ce qui avait tout d'un défi à l'époque.

"Pour nous, il a été vraiment important. Il est celui qui est venu vers nous lorsque nous étions au plus bas, en 2003", rappelle Lin Jarvis auprès du site officiel du MotoGP. "Nous n'avions pas gagné un seul Grand Prix et ce gars, qui était le roi à l'époque, a décidé de passer de Honda à Yamaha et d'essayer de retrouver avec nous de l'amusement dans sa carrière. C'était un acte de foi de sa part."

"L'une des choses qu'il nous a dites pendant la négociation, et qui était vraiment l'un des points centraux, c'est : 'Je veux m'amuser !' Il ne s'amusait pas auparavant, et il est venu vers nous car il voulait relever un nouveau challenge et s'amuser", poursuit le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, toujours marqué aujourd'hui par la première course de Rossi sur la M1, à Welkom en 2004. "Il s'est battu face à Biaggi, qui était notre pilote par le passé et qui était devenu pilote d'usine pour Honda sur la Camel. Et là, il a gagné et c'était tout simplement incroyable. C'est la course la plus riche en émotions à laquelle j'ai jamais assisté, c'était tout simplement incroyable ! Ça a été le signal… 'Putain, on peut le faire !' C'était incroyable."

Le mariage de Rossi avec la M1 fut en effet une réussite dès les premiers instants, le projet porté par Masao Furusawa ne faisant qu'un avec les prouesses du Docteur, et la belle histoire aboutit rapidement à quatre titres pilotes. Au bout de sept ans, ce fut le divorce, mais cet amour-là avait un goût de reviens-y et Valentino Rossi se vit offrir une deuxième chance deux ans plus tard, après une infidélité malheureuse avec Ducati. Il parviendra à retrouver le chemin de la victoire et à se battre à nouveau pour le titre pour un second chapitre plus long encore que le premier, qui prendra donc fin dans trois mois.

Admettant que la journée de jeudi, marquant l'annonce de la prochaine retraite du champion, n'était "pas comme les autres", Lin Jarvis a salué la "renaissance" apportée par Valentino Rossi à Yamaha au moment où il a décidé de changer de constructeur, fin 2003. "Cette année-là, il a redonné la foi aux gens de Yamaha dans la course", affirme-t-il. "C'était une mission à double tranchant, au sens où si vous n'y arrivez pas, alors vous êtes vraiment fichu, alors c'était un sacré défi. Mais le Japon nous a soutenus. Nous avions Furusawa, qui était notre ingénieur en chef et qui a redessiné la moto, et cela nous a tout simplement placés sur un chemin différent, avec une mission différente. Avec lui, nous avons fini par remporter quatre championnats, ce qui était incroyable."

Selon le responsable du programme, le #46 aura été un artisan essentiel aux succès cumulés par la marque depuis cette date, ce dont ont profité les pilotes qui l'ont rejoint ou remplacé. "Il a remporté quatre titres avec nous, nous devons donc énormément le remercier. Il a marqué notre renaissance, il a donc été important aussi pour les autres pilotes qui ont couru avec nous", a-t-il souligné auprès de Sky Italia, rappelant les trois titres remportés par Jorge Lorenzo et la victoire de la triple couronne avec ce binôme, en 2008, 2009, 2010 et 2015.

"Nous avons été privilégiés d'être des acteurs clés d'une ère légendaire des Grands Prix", retient Jarvis. "Le partenariat entre Yamaha et Rossi, désormais iconique, a commencé presque comme un conte de fées. Rossi a remporté cette incroyable course à Welkom en 2004, son premier Grand Prix avec Yamaha. Son arrivée chez Yamaha a été le catalyseur qui a complètement changé notre programme de course en MotoGP, et il nous a donné la confiance pour retrouver notre volonté de nous battre et de devenir une fois de plus Champions du monde MotoGP."

"Valentino est une légende vivante dont les succès et le flair personnel ont abondamment contribué à l'héritage de Yamaha. Par ailleurs, pendant les périodes plus difficiles, son état d'esprit positif a motivé ceux qui l'entouraient, et il était toujours prêt à en faire un peu plus pour obtenir un bon résultat. C'est grâce à sa passion infaillible pour le MotoGP que nous pouvons regarder avec fierté les 16 saisons fantastiques que nous aurons partagées."

En difficulté depuis plusieurs années, Valentino Rossi a dû céder sa place dans l'équipe d'usine pour cette saison 2021, mais il a malgré tout conservé la confiance de Yamaha, qui lui a garanti un soutien officiel dans le team Petronas SRT. Maintenant que cette union touche à sa fin, le lien perdurera entre le pilote et sa marque de cœur, puisque la VR46 Riders Academy et le VR46 Master Camp doivent rester partenaires de Yamaha en dépit de l'association entre l'équipe MotoGP de VR46 et Ducati.

Valentino Rossi et Yamaha

16 saisons : 2004-2010, puis 2013-2021

4 titres de Champions du monde pilotes (2004, 2005, 2008 et 2009)

264 Grands Prix (en cours)

142 podiums

56 victoires

46 deuxièmes places

40 troisièmes places