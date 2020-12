Yamaha et Honda pas convaincus que leur moto 2019 était meilleure

Yamaha et Honda ont-ils suivi une mauvaise route dans le développement ? Chez les deux constructeurs, le pilote le mieux placé au championnat 2020, Franco Morbidelli d'un côté et Takaaki Nakagami de l'autre, était le seul à ne pas disposer de la machine de dernière génération. Il serait facile de conclure que les motos développées l'hiver dernier ont été moins efficaces et que les deux pilotes ont finalement été avantagés par leurs spécifications plus anciennes, mais plusieurs éléments viennent pondérer ce jugement.

Lin Jarvis rappelle que Morbidelli n'a pas toujours eu l'avantage cette année, Fabio Quartararo ayant longtemps mené le championnat au guidon de la Yamaha version 2020. C'est en fin de saison que la différence s'est faite et sur l'ensemble de l'année, le pilote italien a décroché trois succès, autant que son équipier dans le team Petronas, tandis que Maverick Viñales a lui aussi fait triompher la moto la plus récente, une fois, sur le circuit de Misano.

"Au final, nous avons gagné sept courses cette année, dont quatre avec la nouvelle spec d'usine 2020, et Franco [utilisait] la spec 2020-A qui [était] différente", a expliqué le patron de Yamaha Motor Racing. "Statistiquement, un plus grand nombre de victoires a donc été obtenu avec la nouvelle moto. Cela dépend de la piste, des circonstances."

Si le résultat au championnat est défavorable à la Yamaha 2020, cela ne signifie pas nécessairement que son potentiel est inférieur, un constructeur ayant parfois besoin de temps pour tirer pleinement profit de certains changements. En d'autres termes, il est parfois nécessaire de faire un pas en arrière pour pouvoir en faire deux en avant et Jarvis estime que les évolutions apportées cette année, qu'il juge nécessaires, ont peut-être freiné les pilotes qui disposaient de la spécification la plus récente, pendant que Morbidelli faisait parler son talent avec une moto plus éprouvée et bien connue des ingénieurs.

"Parfois, afin d'avancer on s'attend à gagner mais on perd quelque chose en cours de route et il est toujours difficile de constamment progresser. Avec une moto d'usine, il faut progresser, on ne peut pas rester avec ce que l'on a et s'attendre à être compétitifs à l'avenir. Dans ce cas précis, je crois que Franky a été exceptionnellement bon. Nous l'avions déjà vu l'année dernière dans le cas de Fabio, car s'il n'a pas gagné de course la saison passée il était vraiment très fort avec son package. Parfois, travailler avec le package dont on dispose est meilleur que constamment développer et rechercher de nouvelles choses. C'est toujours une question de compromis et d'équilibre."

L'absence de Márquez a pénalisé Honda

Honda a également eu du mal à tirer le meilleur de sa moto en 2020. La fracture au bras de Marc Márquez, vainqueur du titre à six reprises au cours des sept saisons précédentes, l'a tenu éloigné des circuits et la marque n'a décroché aucun succès, ce qu'elle n'avait jamais connu depuis la création du HRC en 1982. S'il est impossible de garantir que Márquez aurait remporté un nouveau titre sans sa blessure, Alberto Puig sait que l'absence de son pilote phare fausse le bilan, même si la Honda affichait déjà un niveau inquiétant dans les tests qui ont précédé la saison.

"Dans notre cas, il n'est pas si facile d'opérer une évaluation claire, car notre pilote expérimenté n'a même pas pu faire une course avec notre moto", souligne le patron du team Repsol Honda. "Il est vrai que pendant la pré-saison nous avions eu des problèmes avec notre moto mais nous avions finalement réussi à les régler d'une manière ou d'une autre. Ça n'est pas très facile."

Même si Honda assure avoir apporté les correctifs nécessaires, la RC16 a la réputation d'être taillée pour Márquez et les autres pilotes de la marque ont régulièrement exprimé leur difficulté à son guidon. Takaaki Nakagami a cependant a été régulièrement aux avant-postes avec la machine de 2019, avec notamment une première pole au GP de Teruel. Le pilote japonais a chuté en course, comme au GP de Valence, mais il a terminé toutes les autre courses de la saison parmi les 10 premiers.

Comme pour le cas Morbidelli chez Yamaha, Puig estime que Nakagami a profité d'une machine que Honda maîtrisait pendant qu'Álex Márquez, Cal Crutchlow et Stefan Bradl, souvent plus en retrait, devaient faire un travail d'exploration qui n'a peut-être pas apporté les résultats escomptés, l'absence de Marc Márquez ayant là-aussi pu désavantager la marque. Le petit frère de ce dernier a cependant montré des signes de progrès en fin d'année, avec deux podiums.

"Nous avions Nakagami sur la moto de l'année dernière, et qui a beaucoup progressé et a fait une année fantastique. Nous avions Álex avec la moto de cette année, qui a peu à peu progressé. Parfois, quand on travaille beaucoup sur un package, on le connaît vraiment bien, et parfois c'est un compromis. Mais de notre point de vue, compte tenu de la situation cette année avec Marc, nous n'avons pas une compréhension claire à 100%, ou disons un feedback clair des performances de notre moto. Nous les comprenons globalement, car nous avons l'opinion d'Álex et de Cal, et bien sûr celle de Stefan qui est notre pilote d'essais, mais il serait difficile pour nous d'établir un constat clair à l'heure actuelle."

Tous les pilotes Honda seront dans une situation identique en 2021 puisque Nakagami bénéficiera de la machine la plus récente, comme tous les autres pilotes de la marque. Chez Yamaha, Morbidelli restera le seul avec la moto d'ancienne génération.

Avec Guillaume Navarro