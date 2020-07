La Yamaha, une meilleure arme qu'en 2019 pour défier Honda ?

Avec un sourire qui ne l'a pas quitté depuis les tests de mercredi puis durant le reste du week-end andalou, Maverick Viñales a donné jusqu'à ce dimanche matin l'impression d'un pilote en confiance, convaincu qu'il dispose d'une occasion de tirer parti des performances de sa Yamaha, qu'il ne s'attendait vraisemblablement pas à avoir à un tel niveau sur un tracé comme celui de Jerez.

Ainsi, sur une saison raccourcie au cours de laquelle arriver dans les positions de pointe sera crucial sur l'ensemble des manches, l'Espagnol peut compter sur ce qu'il décrit comme une M1 ayant repris du terrain face aux machines rivales, et notamment la Honda.

C'est la raison pour laquelle le #12 se sent capable de compenser dans certaines zones qu'il considère encore améliorables côté matériel mais avec foi au lieu d'apitoiement. La vitesse de pointe de la Yamaha n'est pas encore son point fort, et même si le tracé de Jerez est avant tout sinueux, Viñales a pu constater que Ducati, par exemple, tient encore le pavé lorsqu'il s'agit d'envoyer les chevaux. Mais la différence par rapport à la saison dernière, selon Top Gun, est qu'il dispose cette fois-ci d'une possibilité de maintenir le contact d'une manière plus satisfaisante dans les combats rapprochés du fait qu'il dispose de bonnes sorties de virage lui permettant de se trouver moins distancé en bout de ligne droite, où la Yamaha redevient très efficace au freinage.

"Je pense que par rapport à ce que l'on avait avant, il s'agit d'un bon progrès et que la régularité est meilleure. La moto est plus similaire d'une séance à l'autre et cela aide aussi à comprendre les pneus et comment la régler", apprécie celui qui a connu des errements au cours de ses week-ends de GP l'an dernier à cause de ce point précis, au-delà des qualités intrinsèques de telle ou telle partie du package. "Ici [à Jerez], nous sommes assez bons et il est surprenant que le pneu fonctionne si bien avec de telles températures. Nous avons nos points forts et nos points faibles, mais ici ce sont surtout des points forts et il faudra en profiter."

Rossi et Viñales, un ressenti différent

Le style de pilotage de Viñales et Rossi, équipiers chez Yamaha factory, est différent au freinage en particulier. Il semble que la M1 2020 et son association avec les enveloppes pneumatiques Michelin de cette année aident plus l'Espagnol à utiliser son plein potentiel, tandis que l'Italien souffre encore et cherche des réponses, auxquelles Michelin apporte d'ailleurs des commentaires publics prudents mais assumés.

"Je ne connais pas la situation de Valentino, mais je me sens très bien avec la moto 2020", botte en touche Viñales, qui s'occupe de son propre côté du garage et d'un autre encombrant rival sur le même matériel en la personne de son futur équipier et poleman, Fabio Quartararo. "Nous devons encore comprendre son potentiel maximal, mais je me sens bien mieux. Ça va mieux avec mon style de pilotage et Jerez ne convient pas particulièrement mieux à mon style de pilotage, justement… Et pourtant, je me sens très bien ici et à l'aise."

Voici donc la raison de l'optimisme de celui qui estime ainsi se trouver dans une situation à Jerez pouvant annoncer de grandes performances sur des tracés plus proches de son goût ou de celui de sa monture.

"Habituellement, Maverick est très rapide au freinage", confirme Rossi. "Il semble qu'il soit en mesure d'un peu mieux ralentir la moto que moi, et c'est le principal problème", assure l'Italien au moment de justifier la différence vue entre les deux hommes. "Mais lorsque vous regardez les données, c'est très similaire."

Le confort et la connaissance de l'équipement à disposition dans les phases importantes de la course pourraient faire la différence. "Ce n'est pas qu'elle est plus difficile, mais avec la moto de 2019, à la fin de l'année je me sentais mieux parce que j'avais fait 19 courses, plus les tests.", décrit Quartararo. "Là, ça fait cinq mois qu'on n'a pas roulé avec cette moto, alors il faut un temps d'adaptation avant de se sentir exactement comme avec la moto de 2019. Le potentiel de la moto est très bon, les sensations ne sont pas exactement les mêmes qu'avec la moto de l'année dernière, mais il va falloir qu'on fasse plus de tours, plus d'essais, parce que ce n'est que la première course de la saison."

Márquez parlera en course

Quant à Márquez, que Quartararo soupçonnait même vendredi de "jouer un peu" avec ses rivaux et dissimuler le plein potentiel de son package, il garde ses cartes près de son jeu. Interrogé sur le sujet au cours du week-end, l'Espagnol, attentif, a simplement écouté Viñales annoncer son intention d'attaquer dès le début de la course pour tenter d'imprimer un rythme aux commandes, tout en se disant confiant quant au fait qu'il avait les armes pour suivre n'importe quel scénario de course, devant ou en tant que poursuivant amené à attaquer en fin de course.

"La priorité que nous ne perdons pas de vue est le rythme de course et la compréhension des pneus", a martelé celui qui a effectivement mis en pratique cette philosophie en demeurant longtemps en évaluation du rythme de course au lieu de réaliser un time attack en EL4 et sur le warm-up : une stratégie qui lui a réussi pour le moment.