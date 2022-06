Yamaha et Monster prolongent pour plusieurs saisons

Yamaha enchaîne les prolongations. Après avoir assuré la présence de Fabio Quartararo pour deux saisons supplémentaires, le constructeur japonais a signé un nouvel accord avec son sponsor-titre, la boisson énergisante Monster. Apparu sur les Yamaha en 2013, le logo de la marque a pris encore plus de place en 2019, quand Monster a succédé à Movistar comme sponsor principal de l'équipe. La durée du nouvel accord n'a pas été précisée mais il porte sur plusieurs saisons.

"Yamaha et Monster Energy sont des partenaires proches dans différentes disciplines des sports mécaniques depuis plusieurs années", rappelle Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Racing. "Le renouvellement de ce partenariat titre prouve la grande confiance et le respect que nous avons construits au cours des années, ainsi que la volonté partagée des deux organisations de continuer à soutenir la compétition moto et de promouvoir les valeurs de nos marques au sommet de la compétition. Le nouvel accord témoigne de l'intention commune de Yamaha et de Monster Energy de renforcer le partenariat au cours des prochaines saisons."

L'annonce de cette prolongation à Barcelone n'est pas un hasard puisque Monster Energy est sponsor de la course, la marque étant intégrée dans la dénomination officielle de l'épreuve, ce qui sera également le cas à Silverstone cet été. Comme son grand rival Red Bull, Monster jouit d'une forte présence en MotoGP en soutenant également Suzuki mais aussi des pilotes, comme Pecco Bagnaia. L'entreprise est impliquée dans de nombreuses disciplines des sports mécaniques, dont la Formule 1 par le biais d'un partenariat avec Mercedes, mais l'association avec Yamaha est l'une des plus importantes pour elle.

"Monster Energy et Yamaha ont une longue histoire commune dans la compétition moto et, au cours de cette période, nous avons mis en place un partenariat réussi sur la piste comme en dehors", souligne Rodney Sacks, Président et co-directeur général de la marque. "Nous sommes ravis d'annoncer la prolongation de notre partenariat titre à Barcelone et nous souhaitons à Franco [Morbidelli], Fabio et à toute l'équipe du succès ce week-end et pour le reste de la saison."