Yamaha nomme un nouveau chef de projet

Takahiro Sumi a été remplacé au poste de chef de projet du programme Yamaha, transféré à un rôle plus élevé dans le management de la marque. Ce qui semble s'être produit "très soudainement" pendant l'intersaison, aux dires du directeur de l'équipe, est toutefois décrit comme une promotion et donnera lieu à une période de transition entre Takahiro Sumi et son successeur.

"Il va y avoir quelques changements cette année", a annoncé Lin Jarvis durant la présentation de l'équipe officielle Yamaha, ce vendredi. "À la tête de notre projet, l'ancien chef de projet et leader du programme Grand Prix, monsieur Sumi, a été promu pour devenir le directeur général du développement de YMC Motorsport. Être promu au niveau de directeur général est une juste récompense pour lui après avoir réussi à remporter le championnat l'année dernière."

Nommé au poste de chef de projet courant 2019, en remplacement de Kouichi Tsuji, Takahiro Sumi va désormais officier au rang supérieur sous la direction de Hiroshi Ito, président de Yamaha Motor Racing. Il est remplacé par Kazutoshi Seki, précédemment connu pour son rôle d'ingénieur d'acquisition de données électroniques. "Seki-san assistera à toutes les courses et dirigera l'équipe d'ingénieurs sur tous les circuits [cette] année", précise Lin Jarvis.

"C'est arrivé très soudainement", ajoute Massimo Meregalli, directeur de l'équipe. "Mais un point important est que Sumi-san va quand même assister aux Grands Prix jusqu'en juin. Il va donc pouvoir suivre et intégrer Seki-san dans son nouveau rôle. Je ne m'attends à aucun souci sur ce sujet, car même si Seki devient aujourd'hui project leader, il est dans notre stand depuis probablement la moitié des années 2000 alors il sait très bien comment se passent les choses."

Interrogé sur ce changement de direction technique dans le stand Yamaha, Fabio Quartararo a lui aussi assuré n'avoir aucune inquiétude. "Même s'il ne me connaît pas, la demande que j'ai est facile : j'ai besoin de plus de vitesse de pointe", a rappelé le Champion du monde en titre. "Tout le monde est comme une famille, il y a une très bonne ambiance dans le stand, et même s'il ne me connaît pas très bien, je pense qu'il n'y a aucun changement. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me connaisse très bien, mais de quelqu'un qui trouve plus de chevaux ! C'est un énorme changement pour lui, et c'est très positif, mais je pense que pour nous ça ne changera pas grand-chose."

L'autre changement important dans l'équipe technique concerne Patrick Primmer, nouveau chef mécanicien de Franco Morbidelli, déjà introduit dans le stand dans le courant de la saison dernière.