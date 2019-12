L'optimisme de Yamaha vient de sa réorganisation

Yamaha a beau avoir arraché la deuxième place du championnat constructeurs à Ducati pour trois petits points lors du dernier Grand Prix de la saison, le bilan de 2019 ne pouvait pas, en termes de résultats purs, être véritablement positif. Du côté de Maverick Viñales, on a vite compris que le titre s'était envolé et l'on s'est fait une raison, au point que le pilote espagnol a conclu l'année avec un brin d'optimisme, lui qui a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à une seconde partie de saison très convaincante. Valentino Rossi, au contraire, est resté enlisé dans une partie du classement trop éloignée de ses ambitions pour qu'il puisse en tirer satisfaction.

"C'est une saison difficile et les résultats ne sont pas ceux que l'on attendait", admet le pilote italien, classé seulement septième et auteur de deux podiums. "On s'attendait à mieux, à être plus compétitifs et plus forts. On a traversé des périodes difficiles, surtout durant la première moitié du championnat, et ensuite on a été un peu plus rapides, on a un peu amélioré la situation mais je n'ai malgré tout pas été en mesure de signer un autre podium durant la seconde moitié, même si j'en ai souvent été proche. Ça a donc été une saison difficile."

Pour autant, le #46 a entrevu des signaux encourageants, particulièrement en coulisses. "D'un autre côté, pour Yamaha et pour moi c'est une saison importante. En 2017 et 2018, on a beaucoup perdu par rapport à nos adversaires car techniquement on était perdus, or cette année Yamaha travaille mieux et c'est un premier pas pour revenir au sommet, je pense. On peut être optimistes pour Yamaha à l'avenir, car cette année ils ont enfin mieux travaillé et on a amélioré la moto", estime Rossi.

Optimiste, Lin Jarvis souhaite l'être lui aussi et s'appuie pour cela sur les changements opérés dans l'organisation et la manière de travailler de l'équipe. C'est là que se situe, selon le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, le tournant opéré par le constructeur après trois ans d'approximations, durant lesquels Honda et Ducati se sont affirmés comme les leaders incontestés du championnat et ont relégué Iwata en position d'outsider.

"Notre niveau général est similaire mais nous sommes beaucoup plus optimistes que nous ne l'étions il y a 12 mois", assure Lin Jarvis, qui observe : "Je dirais que plus qu'autre chose, c'est l'approche mentale plus ouverte qui est le plus grand changement. On a dit de nombreuses fois que nous avions pris un mauvais chemin en 2016 : nous avions incroyablement bien commencé la saison 2016, avec Maverick qui avait gagné plusieurs courses, et cela semblait bien parti, mais nous étions au début d'un mauvais chemin, et tandis que nous avons continué à suivre ce chemin nos rivaux ont progressé car nous avons travaillé dans des domaines différents et je dirais que nous nous sommes de plus en plus perdus graduellement. C'est la réalité."

"Une partie de notre problème est que nous avions des sortes d'îlots en interne. Quand on a un groupe et une entreprise, il faut idéalement utiliser toutes les capacités de chaque groupe individuel à collaborer, à travailler ensemble, et je pense que nous ne faisions pas ça correctement : le groupe châssis était concentré sur le châssis, le groupe de travail électronique sur l'électronique, le moteur sur le moteur etc. Nous n'étions pas dans la situation où l'on voyait le groupe dans son ensemble, car je pense que nous étions en difficulté dans certains domaines et on peut donc facilement se renfermer. En cas de difficulté, très souvent les groupes se renferment sur eux-mêmes."

Un "reset" et un nouveau départ

L'hiver dernier, Kouiji Tsuya – qui fut chef de projet durant deux ans et qui s'était trouvé sous le feu des projecteurs lorsque, lors du Grand Prix d'Autriche 2018, il s'était publiquement excusé auprès des pilotes pour les piètres performances des Yamaha – a été remplacé par Takahiro Sumi, promu alors qu'il dirigeait précédemment la division châssis. Au même moment, Hiroshi Itou était nommé directeur général du développement dans le département compétition. Il s'agissait alors des deux dernières pièces qui prenaient place sur le nouveau puzzle voulu à Iwata, et les premiers effets s'en sont fait sentir au cours de la saison.

"Cela a été une année de changements", résume Lin Jarvis. "Il n'y a pas une énorme différence en termes de positions [par rapport à 2018], mais je pense que l'histoire de l'année a été un peu différente. L'an dernier, nous avons eu des changements internes qui nous ont dirigés vers un nouveau chemin. Cela a commencé à la fin de l'année dernière, nous avons changé de project leader et plus récemment nous avons aussi changé de direction générale. Cela nous a amenés à corriger des erreurs du passé et nous avons pris un nouveau chemin."

"Nous avons pu voir en seconde moitié de saison, que dès que nous arrivons sur une piste nous sommes clairement plus performants. Nous avons assurément corrigé nos erreurs du passé", assure le patron des troupes, bien que conscient des manques qui perdurent, "particulièrement en termes de puissance et de vitesse de pointe".

Tout n'est peut-être pas réglé, mais les changements internes ont assurément amorcé les progrès attendus par l'équipe. "Je pense que le 'reset' que nous avions fait l'hiver dernier, nous a apporté une autre approche, avec un esprit plus ouvert", souligne Lin Jarvis, qui a aussi admis par le passé que le passage à l'électronique unique avait été mal géré par Yamaha. "D'accord, nous sommes en difficulté, mais nous savons maintenant où nous avons fait des erreurs, il faut que nous trouvions des solutions, que tout le monde soit à bord et qu'il y ait de la collaboration et de la coopération. Nous avons donc une approche complètement différente de notre ingénierie et je pense que cela a été le plus important."

"Les ingénieurs sont essentiellement les mêmes, mais ce changement dans la méthode de gestion signifie que notre façon de travailler est très différente. Maintenant, notre mentalité est plutôt de ne rien laisser au hasard. Si nous sommes en difficulté, alors cherchons une solution. Et si la solution n'est pas interne, allons la chercher en externe."