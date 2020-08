Les Yamaha officielles en difficulté, Viñales "perdu"

Les pilotes officiels Yamaha se trouvent tous deux en dehors du top 10 à l'issue de la première journée d'essais du Grand Prix d'Autriche, "une demi-journée" comme l'a rappelé Valentino Rossi puisque la seconde séance a été très fortement limitée par l'arrivée de la pluie.

Dans un classement, il est vrai, très compact, Maverick Viñales occupe la 11e place à seulement 26 millièmes du top 10 mais 0"586 du leader, et Rossi est quant à lui 13e, un dixième plus loin. Mais alors que les GSX-RR notamment ont créé la surprise, les M1 ont eu bien du mal à se montrer aux places qui comptent au cours de ces premiers essais, la plus rapide d'entre elle étant finalement cinquième, derrière un quarté de tête formé par KTM, Ducati, Honda et Suzuki.

Viñales admet même se sentir "un peu perdu" après cette première journée, ne parvenant pas à expliquer une méforme qui le suit désormais depuis Brno. Lui qui a plusieurs fois manqué ses freinages et a eu deux tours annulés en EL1, il admet ne pas avoir eu "un feeling incroyable avec l’avant", mais aussi ressenti "un très mauvais feeling à l’arrière" de sa machine.

Lire aussi : Quartararo aimerait un podium mais pense que ce sera "difficile"

Mais alors cette journée s’inscrit dans la continuité d'une 14e place étonnante à Brno, il avoue ne pas comprendre où est passée la compétitivité qu'il affichait à Jerez et qui l'avait mené deux fois sur la deuxième marche du podium. "Nous devons comprendre pourquoi nous avons de telles différences de performance entre Jerez, Brno et ici", commente-t-il. "C’est étrange car c’est très différent de ce que nous avions à Jerez. Nous travaillons pour essayer de faire progresser la moto et comprendre où nous en sommes."

"Je ne veux pas pointer les pneus car nous avons tous les mêmes, et nos rivaux sont très rapides, surtout KTM et Ducati", poursuit-il, déplorant un manque de grip lorsque la moto est inclinée. "On doit comprendre comment faire fonctionner les pneus, on doit travailler avec Michelin et développer la moto, et on doit le faire vite car nous sommes un peu perdus. C’est comme parfois les années précédentes : la moto n’a pas de rythme, quoi que vous fassiez. On doit comprendre et apprendre du passé, essayer d’être rapides, faire au mieux et changer les réglages."

Après cette première journée, Vinales semble déjà résigné, espérant que Yamaha pourra identifier le problème ce week-end pour tenter de le régler en vue du second Grand Prix sur place, la semaine prochaine. "Je pense que ce sera frustrant si nous ne parvenons pas à régler les problèmes durant ces deux week-ends. Nous avons deux week-ends pour régler le problème, et surtout apprendre pour les années suivantes, car ça peut arriver n’importe quand. Pour moi, ce sera crucial d’améliorer le feeling ce week-end pour régler le problème."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Moins radical que son coéquipier ce soir, Valentino Rossi concède toutefois que la journée s'est mal passée : "Ce matin, les essais ont été un peu difficiles et je suis en dehors du top 10. On a beaucoup de travail, parce qu'il faut qu'on progresse au freinage. Cette piste est très particulière : la moyenne au tour est très élevée et il y a beaucoup de freinages qui se font en étant droits, il faut donc travailler sur les réglages."

"Les quatre Yamaha sont proches, mais ça semble être très difficile car tout le monde est très rapide. Il est vrai aussi que c'est très serré entre de nombreux pilotes. Dovi, Pol Espargaró et les deux Suzuki ont semblé très forts aujourd'hui. Par rapport aux autres on est dans le coup, mais c'est très équilibré", ajoute le pilote italien.

Un moteur qui inquiète

Parmi les pilotes du clan Yamaha, Valentino Rossi est le seul à ne pas avoir reculé aujourd'hui devant le sujet qui fâche, celui du moteur de la M1. Alors que Motorsport.com révélait aujourd'hui que le constructeur avait demandé l'accord d'intervenir sur un problème identifié dans le moteur, il assure ne pas être au courant de ce point prévis : "Je ne sais rien. J'essaye de me concentrer sur moi, mon travail, ce qu'on doit faire comme réglages sur la moto. Le reste, je ne sais pas."

Il apparaît également que les régimes ont été abaissés afin d'éviter tout nouveau problème, trois alertes sérieuses ayant déjà frappé les pilotes à Jerez. Et Rossi est ici moins mutique que ses collègues. "Un peu, oui", répond Rossi lorsqu'il lui est demandé si les tours ont été baissés. "Mais la vitesse de pointe est un point faible pour nous", poursuit-il, "et cette piste est depuis longtemps difficile pour nous, car toutes les lignes droites sont très longues. Sur la feuille des vitesses, on est très bas ! Notre moto a d'autres points forts, mais on souffre en vitesse de pointe." La première Yamaha est en effet 12e au classement des V-max du jour, à 7,1 km/h de la référence.

Avec Emmanuel Touzot