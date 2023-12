Yamaha ne devrait pas profiter de ses six wild-cards en 2024

Le nouveau système de concessions offre différents avantages à Yamaha et Honda pour leur permettre d'accélérer leur développement. Les libertés accordées concernent la technique, avec plus de moteurs autorisés pendant la saison, aucun gel dans le développement de ce moteur, et un carénage supplémentaire qui pourra être homologué. L'autre pan des concessions est la possibilité de mener plus d'essais que les autres marques.

Le système prévoit ainsi plus de pneus pour les tests (260 pour Yamaha et Honda sur l'année, contre 170 pour Ducati), la possibilité d'organiser ces séances sur tous les circuits du championnat (contre trois pour les autres marques) et d'y faire participer les pilotes titulaires, mais aussi un nombre de wild-cards porté de trois à six par an.

Ce roulage supplémentaire pourrait être très précieux mais jusqu'à présent, Yamaha restait loin des possibilités à sa disposition. Lors de sa présence en wild-card au GP du Japon, Cal Crutchlow, le pilote d'essais de la marque, s'est plaint d'être trop peu souvent sollicité pendant l'année. Cette participation à l'épreuve de Motegi représentait déjà une petite révolution pour Yamaha, qui n'avait utilisé aucune de ses options de wild-card lors des saisons précédentes.

Le constructeur a la volonté de profiter des libertés offertes par les concessions la saison prochaine, et donc de renforcer le programme autour de Crutchlow, une condition que l'Anglais avait posée avant de prolonger. Il devrait ainsi participer à plus de Grands Prix, mais sans profiter du maximum de six permis par les concessions, ces wild-cards devant surtout être liées aux évaluations à faire sur la moto.

"Ça ne sert à rien si ces wild-cards ne font pas partie de notre programme de développement", a expliqué Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Racing, à Speedweek. "Mais nous en ferons certainement plus que cette année, car une seule c'est vraiment trop peu. Je suis convaincu que nous en ferons au moins trois, peut-être plus. Nous avons prolongé le contrat de Cal pour deux ans. Nous allons aussi organiser plus de tests en Europe."

Crutchlow a confirmé qu'il participera à plus de courses en 2024, même si le programme n'est pas encore totalement défini. "Il y a beaucoup de scénarios possibles avec le règlement", a déclaré le triple vainqueur en MotoGP au site officiel du championnat, pendant le test de Valence. "On avait déjà un plan de toute façon. Je ferai probablement trois wild-cards, je ne pense pas que l'on en fera plus, c'est aussi simple que ça. Ça pourrait changer puisque le règlement a changé."

Le pilote anglais ignore en effet certains détails de ses participations en wild-cards : "J'en connais deux mais l'autre reste en négociations parce que je ne veux vraiment pas la faire, donc on essaie de changer ça !"

Cal Crutchlow n'a fait qu'une course en wild-card depuis son arrivée chez Yamaha

Crutchlow compte également sur un programme d'essais intensifs pendant l'année et espère faire "un test supplémentaire" avant le début de la saison 2024 afin d'aider Fabio Quartararo et Álex Rins, les seuls pilotes d'une équipe officielle qui ne pourront pas s'appuyer sur les données en provenance d'une équipe satellite.

"Ce qui manque à Yamaha, ce sont des motos en piste", a rappelé l'Anglais. "On n'a que deux motos, donc on doit faire autant de tests de pré-saison que possible. Ces dernières années, on ne l'a pas fait. Je pense que ça a vraiment freiné les gars avant la première course, en n'ayant que deux motos. On aura au moins une moto de plus. Les autres constructeurs ont jusqu'à huit motos en piste en même temps, et aussi des pilotes d'essais. Je pense qu'apporter un ensemble d'informations en plus est important. J'espère qu'ils débuteront mieux l'année."

Et après s'être beaucoup plaint d'un programme de tests réduit à portion congrue et au rythme très aléatoire, Crutchlow semble désormais convaincu par les efforts de Yamaha et espère jouer un rôle dans le retour au premier plan du constructeur.

"On n'a pas fini le boulot pour ramener Yamaha au sommet et je veux tout faire pour ça, comme les dernières années. Ce sera une année un peu plus chargée. La constance est la clé. Si on fait un test et que je passe [ensuite] trop de temps loin de la moto... Quatorze semaines, c'est trop − pour eux, pour moi, pour le développement. On a mis en place un programme plus intense, avec quelques journées et quelques apparitions en wild-card."

Avec Léna Buffa