Yamaha présente sa YZR-M1 2020

Pour la deuxième année consécutive, la Yamaha officielle se pare du noir de Monster Energy, associé au bleu représentant Yamaha, dans une livrée qui ne montre que peu de changements par rapport à 2019. La nouveauté principale de la nouvelle machine se situe au niveau de la prise d'air située à l'avant, celle-ci étant plus étroite et plus haute que celle de la version 2019.

Cette YZR-M1 marque également un tournant pour l'écurie officielle, puisque c'est la dernière fois que Valentino Rossi fait partie de l'équipe, avant d'être remplacé en 2021 par le Français Fabio Quartararo. Maverick Viñales prolongera quant à lui l'aventure, et il s'affiche une nouvelle fois avec le numéro 12.

Le nouveau pilote d'essais de Yamaha, Jorge Lorenzo, a également participé aux festivités, où tous les membres des équipes de Viñales et Rossi sont venus poser pour des photos avec les machines et le management de l'écurie, mené par Lin Jarvis, directeur de l'équipe factory de Yamaha en MotoGP.

Comme le reste du peloton, les deux Yamaha YZR-M1 officielles prendront la piste dès demain, pour la première des trois journées d'essais de pré-saison à Sepang, en Malaisie. Une deuxième salve d'essais aura lieu dans deux semaines, sur le circuit de Losail, au Qatar.

Peu après l'équipe officielle, c'est le team Petronas qui a levé le voile sur sa version de la M1, avec ses pilotes actuels, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli. Là non plus, pas de changements notables pour la machine sponsorisée par le géant malaisien.

