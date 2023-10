Yamaha promet du changement mais demande "du temps"

Pendant longtemps référence du MotoGP, Yamaha lutte aujourd'hui pour des places dans le top 10 et se retrouve dans un duel inattendu avec Honda, l'autre constructeur japonais du plateau, pour éviter la dernière place du championnat. La marque est plus que jamais sous pression : Fabio Quartararo menace de partir dans un an si des progrès ne sont pas faits, même s'il a démenti ce jeudi envisager déjà un départ, tandis que Cal Crutchlow réclame aussi des efforts concrets avant de prolonger au poste d'essayeur.

Conscient des résultats et des alertes émises par les pilotes, Massimo Meregalli ne peut que constater les faiblesses actuelles de Yamaha face aux marques européennes, qui ont nettement pris le pouvoir en MotoGP, et sait qu'il ne sera pas simple de relever la barre. "C'est vraiment une saison difficile", a reconnu le team manager de l'équipe sur le site officiel du championnat. "Nous ne sommes pas où nous le voulons."

"Par rapport à il y a quelques années, la différence est que la concurrence est plus nombreuse et plus performante. Actuellement, ce sont eux qui nous guident. Nous apprenons dans certains domaines, et apprendre prend du temps. Ce ne sera pas facile de réduire l'écart en peu de temps."

De l'aveu même de Meregalli, la M1 a atteint ces limites et doit évoluer. "Il semble qu'actuellement, on tire le meilleur de la moto actuelle, on doit faire un pas en avant", a reconnu le manager, assurant que de gros efforts sont faits en interne : "On change les méthodes de travail, on change l'approche, la mentalité. On travaille tous dur et d'une façon différente."

Les commentaires de Quartararo sont pris en compte

Yamaha a déjà apporté des changements à sa moto l'hiver dernier, avec un gain de puissance mais aussi un carénage qui n'a pas séduit Quartararo, et surtout une moto dont l'équilibre a été troublé par les changements : "Pendant l'hiver, on a amélioré la vitesse de pointe parce qu'ils ont réduit la traînée et augmenté l'appui, mais ensuite, on a découvert que la moto ne tournait plus", a précisé Meregalli. "Parfois, on découvre que ce n'est pas qu'une question d'appui mais que ça vient d'autre chose."

Fabio Quartararo

Quartararo réclame régulièrement des progrès sur le moteur mais il n'a pas constaté le gain de puissance attendu au test de Misano et a même été contrarié de voir le constructeur se satisfaire de cette évaluation. Crutchlow demande quant à lui un moteur plus souple et Meregalli assure que toutes les remarques sont prises en compte.

"À Misano, le principal élément était le nouveau moteur. Tout le monde voulait plus de puissance. On a vraiment atteint les objectifs fixés au début, c'était la base standard, en sachant qu'à Valence, il y aura la première évolution."

"Depuis que Cal nous a rejoint, il s'est toujours plaint de l'agressivité du moteur, Fabio a aussi commencé à s'en plaindre", a précisé l'Italien. "Ces commentaires guident notre développement mais actuellement, on attend une puissance maximale qui devrait arriver dans les prochains mois."

Yamaha a en effet promis plusieurs évolutions de son quatre cylindres en ligne avant le début de la saison 2024, en tirant profit de l'expertise de Luca Marmorini, devenu conseiller de la marque l'an passé : "Les interactions entre lui, son groupe et le département moteur au Japon s'améliorent. Ce moteur est le premier construit en partageant les informations entre l'Italie et le Japon."

S'appuyer sur de plus en plus de pilotes

Yamaha ne compte pas que sur le développement de sa machine pour progresser. La marque a recruté Álex Rins pour la saison 2024 et espère qu'il sera plus à même de pousser Fabio Quartararo dans ses retranchements que ne l'a été Franco Morbidelli, à la peine depuis son arrivée dans l'équipe officielle il y a deux ans.

"Expérience et vitesse, c'est ce que nous attendons de la part d'Álex. Quand [Jorge] Lorenzo et Valentino [Rossi] étaient chez nous, il y avait une émulation entre eux. Cela améliore les résultats mais aussi les performances de la moto. Ces dernières années, ce que nous n'avons pas réussi, c'était d'essayer d'analyser les données des deux [motos] dans le garage. Si un pilote est rapide, il pousse l'autre."

Yamaha compte sur Álex Rins pour dynamiser l'équipe en 2024

Meregalli espère rapidement ne plus avoir à s'appuyer uniquement sur les représentants de l'équipe officielle. Yamaha a perdu son team satellite cette année, RNF préférant s'associer à Aprilia, mais l'objectif est de retrouver un partenaire dès que possible.

"Quand on a que deux pilotes, on doit tout faire nous-même : recueillir des informations mais aussi faire des chronos. C'est important d'avoir une équipe satellite, ce n'était pas notre décision pour RNF. Nous voulons une équipe satellite à partir de 2025 et c'est sûr qu'il y aura des liens plus forts que les dernières années dans la coopération avec une équipe satellite."

Yamaha vise déjà VR46, partenaire naturel, mais il faudra d'abord démontrer aux troupes de Valentino Rossi les progrès de la M1 : "On veut vraiment construire un bon package parce que quand c'est le cas, c'est aussi plus facile de trouver une équipe satellite. On n'a qu'un seul objectif actuellement : retrouver le niveau que l'on avait avant, et qui devrait être le nôtre."