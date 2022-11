Yamaha remercie Quartararo, "l'un des pilotes les plus talentueux"

L.B., Valence − S'il vient à l'esprit de qui que ce soit d'estimer que Pecco Bagnaia doit son titre de Champion du monde au simple fait d'avoir piloté une Ducati, ce serait manquer cruellement de discernement sachant à quel point le nouveau roi du MotoGP a affirmé sa domination cette année, y compris au sein de son propre clan qui couvrait tout de même le tiers du plateau. Mais considérer que Fabio Quartararo aurait perdu ce titre à cause d'erreurs personnelles serait tout aussi peu approprié, tant la confrontation entre la Yamaha et la Ducati a pu être cruelle tout au long de la saison.

Le champion sortant l'a très vite compris, et il admet même avoir entamé le championnat dans un mauvais état d'esprit à cause de cette infériorité de la M1, avant de se remobiliser après quatre Grands Prix et de se lancer dans une spirale positive. En six courses, il allait alors s'imposer trois fois et monter deux fois sur la deuxième marche, engranger les points jusqu'à afficher 91 unités d'avance sur un Bagnaia à l'époque trop inconstant. Cela allait être le point culminant de sa saison, avant une lente dégringolade durant la seconde moitié du championnat, avec seulement deux podiums pour retrouver un peu le sourire, mais une courbe de résultats qui ne rivalisait plus du tout avec celle de son rival italien.

Et pourtant, Fabio Quartararo est resté en lice jusqu'à la toute dernière course, affichant des performances très supérieures à celles de ses coéquipiers. Sur les 327 points marqués par des pilotes Yamaha cette année, il en a empoché 248 à lui seul ; les seules fois où ce n'est pas lui qui pilotait la première M1 figurant au classement, c'est en Thaïlande, où il s'est classé hors des points après une erreur sur la pression de son pneu, et logiquement lors de ses abandons.

Au soir du verdict rendu par le championnat, où Quartararo apparait deuxième à 17 points de Bagnaia, Yamaha a donc tenu à officiellement et publiquement remercier son leader "pour son travail, son implication et ses efforts incroyables en course" cette année. Saluant la "superbe deuxième place" du Français au classement général, Lin Jarvis a rendu hommage à son "travail incroyable" ayant permis de "toujours extraire le potentiel maximum" de la M1.

"Je pense que tout le monde peut voir que notre moto n'était clairement pas la plus rapide cette année ; très, très souvent Fabio pilotait vraiment au maximum, parfois au-delà, et nous étions opposés à l'armée rouge", a rappelé le team principal auprès du site officiel du MotoGP.

"Je souhaite adresser mes félicitations à Pecco parce que ça n'est jamais facile de devenir Champion du monde, pour quiconque, et ce peu importe les outils dont vous disposez. Il a gagné sept courses cette année, alors nous devons reconnaître ses compétences et la saison qu'il a faite et je souhaite le féliciter pour cela", a souligné Lin Jarvis. "Dans le même temps, nous devons reconnaître le mérite là où il est, et donc celui de Ducati qui a créé une moto très forte. C'était probablement le meilleur package sur la grille, je pense que c'est ce que tout le monde dirait."

Sur l'ensemble des 20 manches de la saison, Ducati a remporté 12 courses, trusté 32 places sur le podium et également dominé les qualifications (16 pole positions et 42 places en première ligne), des chiffres à des années lumières de ceux de Yamaha, récompensé uniquement avec Quartararo : le Français s'est placé cinq fois en première ligne dont une fois en pole, puis il a gagné trois fois sur un total de huit podiums.

"Ils ont gagné le prix des équipes, des constructeurs et enfin celui des pilotes, ça n'est pas facile de remporter la triple couronne. Cela signifie donc que le niveau de compétition que nous affrontions cette année était assez sérieux", a admis Lin Jarvis. "Et ça n'était bien sûr pas seulement un pilote, ils en avaient huit sur la grille, ce qui est beaucoup. Or quand il y a huit pilotes et que la moto est aussi bonne, cela signifie que si vous êtes légèrement en dehors du rythme ou en difficulté, vous ne finissez pas deuxième ou troisième, mais septième ou huitième ; c'est le souci."

"C'était donc assez dur d'essayer de se battre face à toute l'armée rouge cette année mais c'est à nous d'améliorer notre package. Je pense que Fabio a montré des compétences qui ne font aucun doute, il est l'un des pilotes les plus talentueux ici", a-t-il assuré, soulignant les grandes qualités de son pilote, "son éthique de travail, sans relâche, son enthousiasme dans la course, son esprit d'équipe positif et la joie qu'il apporte aux fans de MotoGP du monde entier".

"Des millions de fans de MotoGP l'ont vu se battre pour des podiums et des victoires, parfois de façon dominante, parfois sans que l'on s'y attende. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la quantité de travail qu'il a fourni en coulisses, en gardant le caractère enjoué qui le caractérise. Nous n'aurions rien aimé de plus que de lui permettre de conserver son statut de Champion du monde."

Se disant "super optimiste" pour 2023, Lin Jarvis a conclu par une promesse : "Yamaha est totalement engagé dans le développement de notre moto et de notre technologie pour nous permettre de nous battre à nouveau pour le titre la saison prochaine."

