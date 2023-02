Yamaha en retard : beaucoup d'évaluations reportées à Portimão

Le premier test de l'année a ressemblé à des montagnes russes dans le stand Yamaha. Vendredi, l'enthousiasme prévalait, porté par un Fabio Quartararo ravi de voir enfin sa M1 flirter avec les meilleures V-max. Mais deux jours plus tard, c'était la douche froide. L'exercice du time attack était passé par là, avec une confrontation directe de la quasi-totalité du plateau MotoGP qui a relégué les Yamaha en bas de classement, dans ce qui a ressemblé à une simulation de qualifications plutôt inquiétante donc. Mais le bilan était également terni par les cases n'ayant pas pu être cochées sur le plan, bien riche, de ce test.

Dès samedi, Massimo Meregalli admettait que Yamaha était "en retard" dans son programme. La pluie qui a perturbé cette deuxième journée, et qui s'est également invitée vendredi et dimanche plus brièvement, a clairement pénalisé ce travail colossal pour le constructeur d'Iwata, le seul à n'avoir que deux titulaires cette saison. Malgré 312 tours et 1729 km parcourus à eux deux, avec également le soutien des pilotes essayeurs, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli n'ont pas pu aller au bout des essais souhaités et devront donc poursuivre ce travail lors du prochain test.

"Ce test a été très chargé. Malheureusement, il a plu pratiquement chaque jour et nous n'avons pas pu évaluer toutes les pièces", a expliqué Massimo Meregalli au site officiel du MotoGP à l'heure de quitter la Malaisie. "Clairement, nous sommes satisfaits d'un côté, mais un peu moins de l'autre côté car certaines pièces, y compris des pièces importantes, devront être réévaluées ou évaluées à Portimão."

Le test de Sepang :

Yamaha venait sur place avec plusieurs domaines bien distincts, mais chacun d'importance, à explorer. Le moteur est celui qui a le plus fait parler, avec des conclusions positives rapidement obtenues. "Nous avions deux versions légèrement différentes et les deux pilotes en aiment une, donc au moins, sur le principal sujet c'est réglé et la décision est prise", se félicite Massimo Meregalli.

Il s'agissait également de travailler sur le châssis, de comparer des packages aérodynamiques et des bras oscillants, notamment dans le but d'améliorer le passage des virages, une qualité de la M1 qui s'est dégradée ces dernières années. "Nous avons investi beaucoup d'efforts dans chaque domaine, et nous avons déjà comparé le moteur et le package aéro, mais malheureusement nous n'avons pas pu tester de nouveau châssis ou de bras oscillant différent, car le temps ne nous a pas permis de le faire", a précisé le directeur de l'équipe.

Au sujet du carénage présentant les évolutions aéro les plus nouvelles, Fabio Quartararo expliquait dimanche : "On ne l'a pas [essayé] aujourd'hui, hier on avait essayé les deux. Il va falloir qu'on le reconfirme à Portimão parce qu'il améliore peut-être un petit peu le turning dans les virages lents, mais ça n'était pas certain. Aujourd'hui, on s'est pas mal concentré sur l'électronique et le moteur, alors il faudra qu'on le reconfirme à Portimão."

"Nous devrons probablement réévaluer à Portimão non pas la plupart des éléments aéro, mais quelques-uns", a précisé Massimo Meregalli. "Ce n'est pas facile de tout évaluer lors d'un seul test, et particulièrement quand la météo est aussi changeante. Et puis, il est toujours préférable de mener les évaluations sur deux circuits différents. Heureusement, nous avons déjà préparé des pièces si jamais nous voulons homologuer une version plutôt que l'autre."

Il faut donc ajouter à cela que la journée de conclusion de ces essais a également fait émerger un autre sujet majeur sur lequel Yamaha va devoir se pencher de toute urgence, l'incapacité des pilotes à bien exploiter leur moto en configuration de qualifications, soit avec des gommes neuves et un réservoir léger. Un problème qui a de quoi donner des palpitations au groupe d'Iwata avec l'arrivée des courses sprint cette année : chaque week-end, la position sur la grille de départ comptera non pas une, mais deux fois, et une course d'une dizaine de tours mettra en jeu jusqu'à 12 points, en plus de l'épreuve principale.

Le deuxième et dernier test de la pré-saison va donc revêtir une importance toute particulière pour Yamaha, qui va devoir concentrer une grosse part de son travail lors de ces deux journées de piste au Portugal, les 11 et 12 mars. Le premier Grand Prix de la saison se déroulera ensuite sur la même piste, du 24 au 26 mars.