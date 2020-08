Yamaha retire sa requête pour intervenir sur ses moteurs

D'après les informations de Motorsport.com, Yamaha a renoncé jeudi à sa demande d'ouverture des moteurs, formulée afin de résoudre les problèmes de fiabilité rencontrés par la marque.

Lors de la réunion de la MSMA (l'association des constructeurs MotoGP) qui s'est tenue sur le Red Bull Ring la semaine dernière, Yamaha avait demandé à ses concurrents la permission de retirer les scellés des moteurs, qui souffrent d'un problème de fabrication des soupapes. Le constructeur japonais a fait valoir des raisons de sécurité, qui constituent l'unique cas de figure permettant d'intervenir sur des moteurs scellés, alors que le développement est gelé pour cette saison et la prochaine.

Toutefois, une semaine plus tard et à l'occasion d'une nouvelle réunion de la MSMA jeudi, la marque d'Iwata a décidé de retirer sa requête. Selon Motorsport.com, les arguments présentés par Yamaha aux autres constructeurs n'étaient pas suffisamment convaincants.

Comme nous le rapportions il y a quelques jours, ce sont les soupapes du moteur de la M1 qui sont à l'origine des ennuis ayant provoqué les défaillances sur les blocs de Valentino Rossi et Franco Morbidelli à Jerez. Les deux moteurs en question ont été retirés de leur allocation et le pilote Petronas a ainsi déjà utilisé les cinq moteurs alloués par la réglementation, au même titre que Maverick Viñales. Dans le cas de l'Espagnol, un bruit suspect entendu pendant les essais du premier Grand Prix avait poussé à envoyer l'un de ses blocs à l'usine avec les deux autres, afin qu'il y soit analysé.

Il s'avère que Yamaha a fait appel à deux fournisseurs de valves différents pour constituer le parc de moteurs des 20 motos produites pour la saison 2020 (cinq moteurs par moto, qui sont au nombre de quatre sur la grille). L'analyse des moteurs défaillants a conclu que les soupapes d'un ou des deux fournisseurs sont celles qui posent problème.

Les autres membres de la MSMA ont demandé à Yamaha de fournir un document dans lequel le fournisseur expliquait qu'il y avait bel et bien un défaut de fabrication. Ce document n'a pas été fourni. En conséquence, et compte tenu des obstacles mis en place par les autres marques (notamment Honda), Yamaha a décidé de retirer sa requête.

Désormais, le constructeur va devoir s'en tenir à ses moteurs actuels, dont le régime peut toutefois être réduit même si tous les pilotes ne l'ont pas confirmé. La prudence restera de mise, si bien que les moteurs jugés comme étant les moins sûrs seront utilisés pour les essais libres et les séances de warm-up, tandis que les plus fiables seront réservés aux qualifications et aux courses.

Après le premier Grand Prix, lors duquel l'un de ses moteurs lui avait été retiré après un bruit suspect, Viñales a disputés les qualifs et les courses des trois manches suivantes avec la même unité, la cinquième de son allocation. Morbidelli en est lui aussi à cinq unités : après son abandon au GP d'Andalousie, il a utilisé son cinquième moteur, encore très frais, pour les qualifications de Brno, mais le troisième pour cette course et celle de l'Autriche, ainsi que les qualifications du week-end dernier.

Privé d'un moteur après la première manche, Rossi a partagé la majeure partie des qualifications et courses suivantes avec son troisième moteur, à l'exception de la course de Brno, disputée avec le quatrième. Quant à Fabio Quartararo, le seul à ce jour à n'avoir perdu aucun moteur, il a utilisé lors des qualifs et de la course du GP d'Autriche une unité différente par rapport aux deux week-ends précédents.

Avec Basile Davoine