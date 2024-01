Pas de chamboulement, mais des progrès essentiels pour Yamaha

La nouvelle saison qui débutera dans quelques semaines fait naître de nouveaux espoirs pour Yamaha, pour ne pas dire une obligation de net rebond. Il faut dire que 2023 aura été une année douloureuse pour la marque, pourtant au sommet du championnat deux ans plus tôt et encore en lutte pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix en 2022.

Décrivant ce qui a été "sans l'ombre d'un doute, la pire saison" depuis qu'il a rejoint le championnat, en 2011, Massimo Meregalli laisse de côté la langue de bois à l'heure du bilan qui émerge naturellement dans cette période de transition. "Malheureusement, nous avions compris dès le début que la situation allait être difficile et, à un moment donné, la seule chose que nous avons recherché à faire au sein de l'équipe a été non pas de ressasser, mais d'essayer d'optimiser autant que possible ce que nous avions, même si… cela avait déjà été optimisé l'année précédente", explique-t-il dans une interview accordée à GPOne.

Le responsable de l'équipe le sait, cette situation découle d'une progression restée trop timide au fil des dernières années, ce qui a laissé Yamaha dans l'incapacité de rivaliser avec des machines européennes, la Ducati en tête, lorsque celles-ci sont passées au gros braquet. "Ces deux dernières années, nous avions réussi à masquer nos limites parce que les autres avaient eu des problèmes au début. Cette saison, par contre, tout le monde a commencé fort, avec des motos compétitives, et nous nous sommes retrouvés face à la réalité", résume-t-il.

Le team manager affirme néanmoins que la fin du championnat a laissé entrevoir un début d'amélioration, dans la lignée de l'attitude plus osée que Fabio Quartararo poussait son constructeur à adopter. "Nous avons pris des risques, parce que Yamaha n'était pas habitué à donner aux pilotes [de course] des nouveautés qui n'avaient pas encore été testées par les pilotes essayeurs. Nous n'avions rien à perdre et nous avons essayé d'anticiper certaines choses. Au final, il y a eu quelques améliorations dans les dernières courses."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Quelques podiums sont venus alléger la fin de saison.

Cette dernière partie du championnat a également apporté quelques satisfactions du côté des résultats. "Heureusement que quelques podiums sont arrivés et ont apporté de l'enthousiasme. Personnellement, cela m'a pesé de partir de la maison en me disant qu'à moins qu'il se passe quelque chose de particulier, cela allait être encore un week-end difficile", admet Massimo Meregalli, conscient aussi du poids que cela a été pour Fabio Quartararo, titré deux ans plus tôt.

"Il n'a parfois pas très bien réussi à gérer ses émotions, mais une de ses qualités c'est qu'après une colère, il repart à fond, comme toujours, il est toujours positif, il pense à ce qui peut être fait pour progresser à la course suivante. Quand il a un peu perdu le moral, comme ça arrive à tout le monde il l'a immédiatement retrouvé à la course suivante."

"Je ne peux rien lui dire vu comment il a poussé et comment il a géré sa saison. Pour lui aussi, il a été difficile de digérer le fait de ne pas partir pour gagner, mais au final il a compris que nous devions saisir les occasions et continuer à travailler. Chapeau à Fabio parce qu'il n'a jamais renoncé malgré un package qui ne lui permettait pas de faire ce qu'il aurait voulu."

Des ambitions modestes pour 2024

Des changements internes commencent à s'amorcer, dans la lignée de ce que souhaitait justement Fabio Quartararo, et la patte du motoriste Luca Marmorini se fait de plus en plus sentir avec "un échange continu d'idées, d'informations et de solutions entre son groupe de travail et Yamaha", explique le directeur de l'équipe. "Les Japonais sont toujours un peu conservateurs et nous n'avons pas réussi à complètement les dénaturer ! [rires] Mais il est significatif qu'il y ait ce type de collaboration, comme le fait d'avoir développé l'aéro en Italie. Ce sont les fruits du changement de mentalité que demandait Fabio."

Massimo Meregalli espère désormais que son équipe pourra boucler les prochains tests de Sepang en étant "un peu plus avancée" qu'à la fin de celui de Valence, qui a conclu l'année dernière. Mais pour cette reprise, qui se fera en deux séances pour Yamaha avec le Shakedown suivi du test collectif, il prévient : "Il n'y aura certainement pas de chamboulement, comme d'habitude. Je sais déjà que nous n'y verrons pas la M1 définitive, mais je m'attends à ce qu'elle soit plus compétitive. Les concessions vont nous permettre de travailler sur tous les aspects tout au long de l'année. Nous aurons certainement une évolution pour l'aérodynamique et je m'attends à cela aussi pour le moteur. Il y aura également du nouveau sur la partie cycle."

Malgré ces progrès qu'il attend, le patron de l'équipe semble partager l'avis de son pilote star, déjà quelque peu résigné quant aux chances de titre de Yamaha. "Nous devons être objectifs : dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pouvons pas penser qu'à la mi-saison nous serons en mesure de gagner des courses. Je m'attends à des progrès, mais je me contenterais du fait que nous soyons proches des cinq premiers."

"Même si Fabio a toujours été compétitif sur le rythme cette année, notre problème − pour une raison que nous devons encore comprendre − est qu'en qualifications, nous n'avons pas été en mesure de progresser autant que nos adversaires. Quand il est parti de la deuxième ou de la troisième ligne, soit il est monté sur le podium soit il en a été proche."