Turning, puissance, accélération : que manque-t-il à la Yamaha ?

Pendant longtemps, la Yamaha avait pour réputation d'avoir les capacités opposées à la Ducati, avec une très bonne maniabilité en courbe qui permettait de compenser un certain manque de puissance. Mais alors que la machine italienne a gagné en agilité pour devenir la référence du plateau, la M1 a connu la trajectoire inverse, en perdant sa principale qualité, tandis que les gains sur le moteur sont restés minimes.

"Tout le monde pense que Yamaha a une moto douce", déclarait le pilote d'essais de la marque, Cal Crutchlow, en 2022. "Ce n'est plus le cas, pas comme celle que j'avais pilotée avant, elle se pilotait à une main. Ça a beaucoup changé et je sais pourquoi mais ce n'est pas facile de revenir à ce que nous avions avant."

Ce constat est partagé par Fabio Quartararo, qui ne retrouve pas le comportement qu'il appréciait à ses débuts en MotoGP. "En fait, c’est bizarre, mais c’est comme si j’avais totalement changé de moto. Changé de style de pilotage", expliquait le Français au GP de Thaïlande. "J’ai regardé le tour que j’ai fait en 2019 ici, comparé à l’année dernière et cette année : ça n’a rien à voir ! La moto tournait beaucoup plus ; maintenant je freine beaucoup plus fort. Je suis resté sur la même marque, mais la moto a complètement changé, mais pas vraiment en mieux : en différent."

Quartararo semble cependant voir plus de négatif que de positif puisque la Yamaha n'a plus son agilité historique en virage. "Le turning qu'on avait par le passé a disparu et c'est quelque chose qu'il faut qu'on retrouve", a confirmé le Champion du monde 2021 dans une interview accordée à Motorsport.com. "La moto de 2019 avait un turning de fou et ça m'aidait beaucoup. Mais on a perdu beaucoup de choses et on n'en a gagné que quelques-unes."

"Après quatre ans, ça n'est pas normal : si vous regardez mes temps en Thaïlande ou autre, ils étaient exactement les mêmes qu'il y a quatre ans, [mais] en me sentant beaucoup plus à la limite [et] en étant moi-même un meilleur pilote qu'il y a quatre ans. Et on a plus de puissance qu'en 2019."

Fabio Quartararo estime que la Yamaha a perdu en agilité

"Il faut donc qu'on trouve un moyen de garder les éléments positifs et de toujours nous améliorer parce qu'aujourd'hui, on fait toujours un pas en avant, [puis] un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Et on n'arrive jamais vraiment à conserver les éléments positifs que l'on gagne, on perd toujours d'une manière ou d'une autre."

Comment Yamaha en est-il arrivé à perdre sa principale force ? Le constructeur a peut-être rompu un certain équilibre en cherchant à gagner en puissance. L'an passé, Crutchlow estimait que les changements sur le moteur avaient rendu la moto plus "agressive", un comportement également influencé par les directions prises par le MotoGP avec l'apparition du holeshot device et le développement de l'aérodynamique, les gains en appui ayant donné une certaine impression de lourdeur sur la moto.

Les progrès faits d'un côté peuvent également compliquer la tâche de l'autre. Avec une vitesse de pointe déjà inférieure à la concurrence, Yamaha ne peut pas se permettre d'avoir trop d'appui aérodynamique, car si cela apporterait un gain en stabilité, les performances en ligne droite seraient affectées.

Quartararo a confirmé le besoin de "trouver l'équilibre entre aéro et puissance" après avoir testé un nouveau carénage au Red Bull Ring. "On ne peut pas vraiment mettre [un carénage] plus gros parce que sur une toute petite ligne droite comme ici, on se prend déjà 7 ou 8 km/h. C'est énorme", précisait-il l'été dernier.

Cal Crutchlow réclame un moteur plus doux, pas plus puissant

Yamaha ne peut donc pas uniquement travailler sur l'aérodynamique et doit aussi améliorer son moteur. Encore faut-il déterminer la nature des progrès à faire puisque quand Quartararo réclame à à cor et à cri plus de puissance, Crutchlow estime qu'il faut surtout un moteur au comportement plus doux pour pouvoir mieux accélérer : selon lui, c'est surtout dans cette phase que la concurrence fait la différence.

"Il faut que le moteur soit plus doux", a confirmé l'Anglais au site officiel du MotoGP. "Oui, on a besoin de puissance, ce moteur [2024] a plus de puissance, ce qui est bien. L'un des éléments clés est de rendre la moto plus douce en sortie de courbe, c'est ce que font les autres constructeurs. Ils mettent la puissance au sol, ils ne patinent pas et ils trouvent l'adhérence de cette façon. Puis, au bout de la ligne droite, ils sont plus rapides. C'est ce que l'on veut améliorer."

"C'est difficile avec les titulaires parce que quand je l'étais, je ne regardais que la vitesse maximale au bout de la ligne droite mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. [...] Je suis assez confiant pour que ce soit mieux [en 2024] que ce que l'on a [en 2023]. On verra."

Que les progrès sur le moteur se fassent au début ou au bout des lignes droites, Quartararo compte en tout cas sur eux pour pouvoir ensuite tirer profit d'éléments aérodynamiques plus importants. "Au final, pour moi, la vitesse de pointe est importante dans la mesure où si on n'a pas de puissance, on ne peut pas utiliser une plus grosse aéro, donc c'est quelque chose de très important", a-t-il résumé. Yamaha doit donc progresser... sur tous les fronts.

Avec Lewis Duncan et Léna Buffa