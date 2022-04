Zarco "surpris" par le chrono qui l'a placé en tête

Cinq jours après la chute du Grand Prix d'Argentine, Johann Zarco est reparti du bon pied sur le Circuit des Amériques, en signant le meilleur temps de la première journée d'essais. Un journée qui n'avait pourtant pas débuté idéalement, avec de petites erreurs et la dixième place en EL1, mais le Français a senti de véritables progrès dans ses réglages dans l'après-midi et a finalement été le plus rapide en fin de séance, au point de signer un chrono plus rapide que ce qu'il anticipait.

"Content !", a résumé Zarco. "Le tour a été bon dans ce time attack. Tout s'est très bien passé. Dans la matinée, j'ai essayé de débuter aussi vite que possible pour trouver de bonnes références immédiatement mais après, ce n'était pas facile de faire de bons chronos et de répéter les tours, parce que je faisais de mini-erreurs. On devait régler la moto."

"Dans l'après-midi, dans le deuxième relais j'ai fait de bons progrès et c'était vraiment bien de sentir quelque chose de mieux, le chrono venait bien mieux que dans le run précédent. Après, j'ai pu continuer à travailler sur ce 'nouveau feeling', sur ces bonnes sensations. Dans le time attack, ce n'était qu'un tour mais j'ai été vraiment surpris par ce chrono parce que je ne m'attendais pas à faire une amélioration de 1"2 par rapport au relais précédent."

Zarco a néanmoins conscience que cette performance ne sera peut-être pas suffisante pour entrer directement en Q2 et qu'une amélioration sera bienvenue samedi matin, afin de rester dans le top 10 au cumul des séances : "Il devrait y avoir plus de grip dans une matinée fraîche, donc ça sera une nouvelle opportunité de progresser parce qu'il sera nécessaire de continuer à attaquer pour trouver quelque chose d'encore mieux, parce que je pense que les autres vont aussi tout donner."

Zarco a "débloqué" des performances pour son rythme de course

Johann Zarco

Johann Zarco se félicite surtout de sa "capacité à faire un chrono vraiment rapide", évidemment utile pour viser la qualification directe en Q2 puis une bonne place sur la grille de départ, mais aussi pour entrer plus facilement dans un bon rythme dans la durée, ce qui sera utile dimanche après-midi.

"Si le rythme de course est en 2'04, dans la tête il y a la capacité de faire ce 2'02"5, du coup ce 2"04 va rentrer plus facilement pour le garder en rythme. Alors que si j'étais au maximum en 2"03"5, le 2'04 serait plus dur à tenir en rythme, tu as moins de marge. Là-dessus, ça va m'aider pour demain. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment 'fait du rythme' mais déjà, c'est positif d'avoir débloqué des choses pour mon deuxième run en EL2 et de l'avoir confirmé sur le time attack."

"Selon les conditions, je peux commencer à intégrer un certain rythme, parce qu'ici la piste est tellement grande que si tu ne chopes pas ça, les 20 tours deviennent compliqués. Là, si j'ai l'avantage de la vitesse, je vais essayer de contenir ça pour garder le rythme. En étant rapide demain matin, je serai encore plus à l'aise pour les EL4, pour tenter de faire les 20 tours."

"Je pense déjà que quand tu as la capacité de faire une grosse amélioration, ton cerveau est programmé [pour rouler] une seconde et demi moins vite."