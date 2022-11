Zarco admiratif de Bagnaia et Quartararo, "deux grands pilotes"

Johann Zarco avait ses propres objectifs à atteindre lors de la finale du championnat, à Valence, mais il n'en était pas moins observateur attentif des deux hommes qui livraient la dernière lutte pour le titre MotoGP. Français mais pilote Ducati, le #5 n'a pas pris parti mais exprimé toute son admiration et le "grand respect" qu'il ressent pour les performances de Pecco Bagnaia et de Fabio Quartararo.

"C'était beau, ces 'deux jeunes', disons, qui ont à peu près le même parcours, qui ont un peu grandi ensemble au niveau des catégories. Ils ont bien combattu, même s'ils ne se sont pas battus directement en piste tout le temps. Un peu [à Valence], mais jamais pour une victoire jusqu'au dernier tour ou dernier virage. Il y a eu une bagarre de nerfs et Pecco a su bien tenir", analysait le pilote Pramac au micro de Canal+ à l'issue de la course qui a consacré l'Italien.

"Sept victoires, je crois. C’est un rêve ! Il a confirmé la vitesse qu’il avait eue l’an dernier en fin de saison, et il l’a eue bien plus tôt [cette] année avec une victoire à Jerez et la confirmation au Mugello", observait-il. "Déjà avant la pause estivale, il avait cette vitesse, et cette force qui fait que quand il est bien, il fait des records de piste ou [remporte] des victoires où il semble imbattable. Ensuite, dans la deuxième partie de saison, il a fait sa belle remontada."

"Il a bien géré. Il y a eu quelques zéros, une grosse remontée à faire mais ça n'enlève rien à la performance de Fabio", a ajouté Zarco en saluant la prouesse de son compatriote, bien plus isolé que le champion pour livrer sa performance. "Cette année, il a été incroyable. Il a gagné moins de courses mais il a toujours, toujours été régulier. Même dans ce dernier Grand Prix, il a été super fort et tenace."

"Fabio a aussi fait preuve d'une constance impressionnante parce qu'il était tout seul sur la Yamaha. On ne peut pas dire qu'il ait beaucoup été aidé par ses coéquipiers ! Il était le seul très bon sur la Yamaha. Il n'a pas du tout perdu son calme et même dans la dernière course, il s'est battu jusqu'à la fin", a-t-il salué. "La manière dont Fabio a géré la saison a été fantastique, car il a gagné quelques courses mais il a ensuite vraiment été le plus constant et il était pratiquement seul sur sa moto pour le faire. Il aurait pu perdre ses nerfs plus tôt et ça n'a pas du tout été le cas."

"Fabio et [Pecco] sont vraiment deux grands pilotes", a ajouté Johann Zarco, "j'ai un grand respect pour eux deux." S'il voit chez Bagnaia "un ordinateur", capable d'être "le meilleur sur la Ducati" et de reproduire à l'envi une performance au-dessus du lot, le Français doute toutefois que ce titre pilotes, le premier pour la marque depuis 15 ans, puisse véritablement générer un élan dont lui-même, huitième cette année, pourrait ensuite bénéficier : "Un élan dans tout le groupe, je ne pense pas, c'est juste du plaisir au moment présent."

"Les titres constructeurs l’an dernier et en 2020, c’était déjà une satisfaction quant au fait d'avoir une moto forte. Cette année, le fait d’avoir huit motos − et on en a vu six sur le podium − c'était un pari technique énorme, et moi je trouve que ça, ça donne plus d’élan car ça motive tous les techniciens. Le titre pilotes, c’est plus l’exception, et puis c’est le groupe de Pecco même si c’est Ducati. Le titre constructeurs et le fait d'avoir toutes les motos devant, pour moi, c’est ça qui génère le plus de vraie force ensemble."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud