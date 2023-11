Zarco prêt à aider Martín, peut-être pas à lâcher une victoire

La question des consignes revient régulièrement sur la table dans la façon dont Ducati aborde la lutte pour le titre mondial. Dans l'équipe officielle, les dirigeants de la marque assurent simplement demander à leurs pilotes ne pas pas prendre de risques inconsidérés, ce qui s'est constaté à Sepang, où Enea Bastianini n'a pas tenté de dépassement risqué sur Pecco Bagnaia en course sprint, mais a pu s'imposer le lendemain.

La question se pose également chez Pramac, chez qui Jorge Martín pourrait bénéficier de l'aide de Johann Zarco, même si cette question n'a pas été évoquée en interne. "Je n'ai reçu aucune consigne", a expliqué Zarco ce jeudi à Losail, précisant qu'il n'y a pas eu "d'indication vraiment précise, et même pas sous-entendue" de la part de son équipe.

Le Français veut néanmoins faire primer le "sentiment de groupe" et se dit prêt à s'effacer devant Martín en cas de besoin, mais il faudrait pour cela que la situation se présente : "Pour toute l'équipe et pour Pramac, ce serait bien si je pouvais aider Jorge mais dans les dernières courses, Jorge et Pecco étaient beaucoup plus rapides que moi donc je ne pouvais même pas y penser."

"En discutant avec Gino [Borsoi, team manager de Pramac], il n'a même pas tenté de me dire quelque chose. Si je peux faire une faveur, j'essaierai de la faire à Pramac pour toutes ces années ensemble. On peut voir que dans l'équipe, de mon côté et aussi de celui de Jorge, ce titre que Jorge peut décrocher est tellement unique, ce serait un rêve réalisé pour tous les gars qui travaillent dans l'équipe. Si je peux, j'adorerais en faire partie mais comme je l'ai dit, il faut vraiment être face à la situation et c'est seulement en course, surtout le dimanche, parce que c'est là que l'on prend le plus de points."

Jorge Martín et Johann Zarco

Il n'y a que si Johann Zarco se trouve en position de décrocher son deuxième succès, après celui conquis en Australie le mois dernier, qu'il réfléchira "à deux fois" à la situation : "Si j'ai vraiment l'opportunité de gagner, c'est un choix difficile et je pense qu'il faut que j'aille vers la victoire parce que je n'ai pas cette opportunité de gagner chaque week-end. Je pense que ça peut valoir le coup de jouer la carte Pramac, si à un moment il y a un choix à faire."

Une "belle osmose" chez Pramac

La principale équipe satellite de Ducati a changé de dimension depuis son premier succès, décroché par Martín au GP de Styrie il y a deux ans. Souvent sacré meilleur indépendant, Pramac mène le championnat des équipes et a de fortes chances de le remporter dès ce week-end, et les troupes de Paolo Campinoti pourraient y ajouter un sacre historique chez les pilotes. Zarco se réjouit de l'ambiance qui règne actuellement dans la structure qu'il s'apprête à quitter.

"[Dans] toute l’équipe, même les mécanos, il y a une belle osmose : on sait qu’il y a ce titre teams qui est déjà extra, mais c’est vrai qu’un titre pilotes c’est unique et [il y a] ce plaisir de vivre ça pour tout le team", expliquait-il au micro de Canal+ à Sepang. "Gino nous a un peu tous parlé – pas pour des stratégies de course –, simplement pour dire de rester assez unis, même entre les mécanos parce que tout le monde bosse ensemble hein – ils démontent le box ensemble, ils mangent ensemble, ils voyagent ensemble, ils dorment ensemble. Et du coup, c’est une manière de soutenir Jorge dans sa quête de titre et moi aussi dans cette course à la cinquième place."

L'équipe Pramac est unie autour de Jorge Martín

Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué un possible départ de Martín de cet environnement pour rejoindre l'équipe Ducati officielle en cas de titre. Même si Zarco a jugé qu'il serait "étrange" de remettre en cause le contrat d'Enea Bastianini, il estime que son actuel coéquipier n'aurait aucune difficulté à s'épanouir dans une autre structure, qui ne serait pas forcément très différente.

"Vu la manière dont Jorge performe actuellement… Presque rien ne peut lui arriver car il se sent super bien. S'il arrive à trouver cette ambiance dans l'équipe d'usine, alors il sera rapide. Et puis, on travaille déjà pratiquement comme une équipe officielle, donc je suis sûr qu'il arriverait à performer de la même façon. Je pense que s'il passait à l'équipe d'usine, il le ferait avec son équipe technique, donc avec [Daniele] Romagnoli et son responsable des données. Donc s'il ne change pas ça, je pense que tout fonctionnerait."

Avec Fabien Gaillard et Léna Buffa