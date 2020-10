Zarco aimerait que les conditions restent humides

Deuxième temps de la première séance d'Essais Libres du week-end du Grand Prix de France au cours de la matinée sur une piste humidifiée par la pluie, Johann Zarco a par la suite conservé de bonnes sensations lors de la seconde séance de la journée, plus rapide, lors de laquelle le plateau MotoGP a trouvé une piste séchante. Initialement classé cinquième, le Français a vu son meilleur temps annulé pour finalement être classé dixième, ce qui lui donne momentanément directement accès à la Q2. Néanmoins, les meilleures conditions de piste attendues demain matin devraient imposer une remise en question des temps de l'ensemble des concurrents.

Comment s'est passée ta journée de vendredi au Mans sur piste humide ?

C'était super d'avoir les premiers Essais Libres sous la pluie et d'apprendre le comportement de la moto sur le mouillé, voir comment je me porte. J'étais content de voir que j'étais capable de pousser en fin de séance et à terminer deuxième. Il s'agit d'une piste piégeuse et sur le mouillé, il n'est pas évident de trouver pas mal d'adhérence : c'est assez glissant. Il faut faire attention, mais les pneus fonctionnent assez bien donc ça va.

Dans l'après-midi, j'ai décidé de partir de nouveau avec les pneus pluie et d'être aussi rapide que possible en quelques tours juste au cas où il pleuvrait car je pensais que c'était trop risqué avec les slicks sur les flaques et je me sentais mieux avec des pneus pluie. Mais il ne pleuvait pas et ceux qui avaient les slicks ont fini par être les plus rapides avec. Je suis donc sorti [à mon tour] avec les slicks et ai eu un petit problème technique -je pense d'ordre électronique-, mais j'ai pu ramener la moto au garage et le team a assez bien travaillé, parce que la deuxième moto était totalement réglée pour la pluie et il a fallu faire les réglages pour le sec. Mais ça s'est bien passé et j'ai pu améliorer les temps au tour dans les dernières minutes. J'étais proche de Jack [Miller] et ça m'a permis de mieux progresser que si j'avais été seul ; je suis heureux d'être dans le bon groupe mais clairement, s'il fait sec demain, il faudra être dans le bas des 1'32'' et c'est encore un autre pas : il faudra être en pleine confiance pour aller plus vite.

Peux-tu décrire ce problème technique sur ta moto ? Que s'est-il passé exactement ?

Je ne sais toujours pas et on regarde. On ne sait pas vraiment si c'est électronique, mais je pense que ce n'est pas un gros problème et que nous ne perdrons pas le moteur à cause de cet ennui.

As-tu des plans pour demain en EL3 ?

Tout dépend des conditions. J'aimerais que ce soit mouillé, comme ça je saurais que je suis déjà qualifié pour la Q2 et que je pourrais malgré tout faire progresser mes capacités sur le mouillé. Ce serait super pour avoir moins de stress, mais si c'est sec je pense qu'il faudra aller dans les 1'32'' pour être compétitif.

As-tu déjà une idée des pneus que tu veux utiliser en course ?

Par ces conditions très fraîches, je pense qu'il n'y a pas d'autre option que de prendre le tendre [avant] et le tendre [arrière]. Je pense que ce sont les meilleurs pneus à utiliser et du fait que ce sont les seuls que nous utilisons ce week-end, il nous faut faire attention à la manière dont nous les consommons. Le fait d'avoir eu des tests sur le mouillé ce matin fait qu'on a pu en économiser.

Qu'est-ce que ça fait d'être au Mans sans le public et toutes les sollicitations que tu as d'habitude ici ?

Comme chaque course, finalement : on est en mode paddock et ça permet de bien rester dans sa concentration et son boulot, avec moins de sollicitations. Ça fait comme si on allait à l'entraînement ! Pour ma phase de progression, ça ne me déplaît pas. Mais clairement, je reçois des messages des fans qui aimeraient être là et je comprends leur envie. Espérons que cela pourra évoluer pour l'année prochaine !