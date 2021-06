Zarco : "Assurer le podium sera déjà extra" contre Quartararo, favori

Auteur d'un très beau troisième temps lui octroyant une qualification depuis la première ligne de la grille du Grand Prix de Catalogne pour le départ de dimanche après-midi, Johann Zarco est même passé à deux doigts de signer la pole position sur le tracé de Barcelone.

Le Français se trouvait en effet près d'un dixième mieux placé que le temps de la pole alors qu'il entamait le quatrième et ultime secteur, dans son dernier tour lancé. Las, le pilote Pramac Ducati s'est heurté à la présence de la KTM de Brad Binder sur son passage et s'est vu contraint d'élargir sa trajectoire pour doubler le Sud-africain en arrivant dans le freinage du virage 10, lui empêchant ainsi d'améliorer sa marque. C'est néanmoins la satisfaction qui prend le dessus à l'issue de cette séance. "C'est bien, [je suis] vraiment heureux de ce dernier tour", a-t-il lâché à chaud au micro de Canal+. "Ça fait plaisir de toujours avoir cet extra quand il y a besoin. Je ne l'ai pas seul, toujours à condition d'être derrière quelqu'un qui a la vitesse et là, Brad Binder avait le potentiel d'aller très vite. D'ailleurs il roulait bien. Je pense qu'il faisait aussi un bon tour quand je l'ai doublé mais chacun joue son jeu et moi, je me suis senti de le doubler, je sentais que ça pouvait me faire gagner du temps, donc je l'ai doublé."

Déjà très solide en Essais Libres depuis vendredi et ayant confirmé ses bonnes dispositions avec le quatrième chrono des EL4, lors desquels les pilotes ont travaillé sur le rythme de course, Zarco sait que son compatriote et poleman Fabio Quartararo semble tout de même favori avant la course, mais dispose d'une belle occasion de lutter pour de gros points et une position sur le podium. L'objectif en course peut même être de "jouer la gagne".

"Si les conditions météo changent un peu, ça peut peut-être aussi changer le feeling, mais il manque quelque chose [pour le moment]", estime-t-il. "Pourtant, la base et mon niveau sont plus élevés de Grand Prix en Grand Prix mais je sens qu'on peut encore mieux faire, donc il faut continuer à bosser."

Comme au Mugello, la manière de venir gêner le leader de l'équipe Yamaha sera peut-être de partager le travail avec l'autre Ducati qualifiée aux avant-postes. "Avec Jack [Miller] en première ligne, il y a moyen de bien partir et si l'on peut mener la course à tour de rôle et doubler Fabio quand ça sera nécessaire s'il tente de partir, faire un peu comme au Mugello et voir que ça donne...", envisage-t-il. "Mais à mon avis, sur cette course Fabio, aura un meilleur rythme qu'au Mugello, donc à voir. Plus on peut rester avec Fabio pour lâcher les autres, mieux ce sera. Si l'on peut assurer le podium, ça sera déjà extra."

Auteur de trois podiums lors des six premières courses de la saison, Johann Zarco occupe actuellement la deuxième place du championnat du monde des pilotes, 24 points derrière Quartararo.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud