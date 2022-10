Zarco ne s'attendait pas à être aussi rapide

Avec des conditions météorologiques incertaines, chaque séance d'essais du Grand Prix de Thaïlande s'est révélée primordiale ce vendredi pour intégrer le top 10 qui ouvre la porte à la Q2. Sauvé par une pluie qui ne s'est montrée ni ce matin ni cet après-midi, Johann Zarco a pu se rattraper en EL2 après avoir échoué à la 12e place en EL1.

Le Français a ainsi vu sa situation passer du tout au tout puisqu'il a conclu la journée avec la première position aux temps combinés et a ainsi largement assuré sa place si jamais il venait à pleuvoir demain, ce qui est en théorie attendu. Un résultat plus que satisfaisant pour le #5, qui était le premier étonné de sa performance !

"Ce matin j'ai assez bien commencé la séance, et en ayant le pneu tendre à la fin je n'ai pas vraiment pu attaquer autant que j'aurais pu pour un time-attack. C'était assez régulier et assez rapide, mais ce n'était pas suffisant pour être dans le top 10. Cet après-midi on a fait du bon travail en essayant des choses. Je ne suis pas encore à l'aise à 100% au freinage, on doit progresser dans ce domaine pour la course, pour se battre avec les autres. Je suis vraiment content. En ayant un bon feeling, les chronos se font bien donc c'est très positif. Je ne m'attendais pas à cette vitesse aujourd'hui", a-t-il expliqué.

"Je suis content et j'espère progresser un peu demain si c'est sec pour me sentir encore mieux tout en restant compétitif. Dans le cas où il pleuvrait, la première place sera utile pour aller directement en Q2 et on économisera de l'énergie. Comme je le dis tout le temps, c'est moins exigeant sur le mouillé physiquement et ici, en Thaïlande il peut faire très chaud. Si on a tout le week-end sur le sec, on arrivera peut-être un peu fatigués dimanche donc on verra les conditions demain."

Zarco se montre donc confiant pour les qualifications, dont il vise la première ligne pour essayer de réaliser une bonne course, ses départs étant toujours compliqués. Il compte pour cela sur une Ducati compétitive, à ses yeux, dans tous les secteurs.

"Peut-être que le changement de direction aux virages 9, 10 et 11 n'est pas le meilleur mais je suis sûr qu'en trouvant de bons réglages on peut être assez rapides. Mais il faut trouver ces bons réglages !"

