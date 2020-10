Zarco : "Bagnaia a montré que la place dans l'équipe officielle était pour lui"

Lorsque le paddock MotoGP a quitté Barcelone, il y a une dizaine de jours, le suspense s'était déjà quelque peu effrité. Johann Zarco lui-même considérait qu'il n'avait pas obtenu les résultats dont il aurait eu besoin lors des courses du mois de septembre afin de convaincre Ducati de le choisir face à Pecco Bagnaia pour compléter le line-up de l'équipe officielle en vue de la saison 2021. Le constructeur est allé dans ce sens, officialisant la semaine dernière la promotion du pilote italien, qui laissera sa place chez Pramac au Français.

La joie est immense pour Bagnaia, qui réalise là le rêve qu'il a poursuivi depuis le début de sa carrière, mais c'est aussi avec le sentiment de ne pas avoir volé sa place que le Turinois savoure aujourd'hui cette nouvelle. "Je suis content. Je pense que j'ai mérité cette place, car sur les courses que j'ai terminées j'ai été fort, j'étais devant. On a fait du très bon travail pendant la saison", observe-t-il.

"On a un peu joué de malchance avec ma fracture de la jambe et ma casse moteur, on n'est donc pas à la position que l'on mérite", admet Bagnaia, seulement 13e du championnat mais absent durant trois courses à cause de sa blessure. "Je pense cependant que notre potentiel est élevé, notre moto est très forte et on peut être contents du travail que l'on fait. On a besoin de plus de constance, de finir les courses, mais on est là."

Lire aussi : Une 2e année chez Ducati, une stabilité à exploiter pour Zarco

Fairplay, Johann Zarco juge lui aussi que le guidon de l'équipe factory revient au bon pilote compte tenu du bilan que pouvait dresser Ducati à ce stade de la saison. "Ça fait du bien de savoir où je vais l'année prochaine et d'avoir une moto capable de gagner", se félicite-t-il à titre personnel. "Je suis certain que j'ai encore beaucoup à apprendre sur la Ducati. Lors des dernières courses, le travail a été bon, mais le dimanche clairement je n'ai pas obtenu de bon résultat. Je dois donc encore tout mettre ensemble, mais je crois que je suis en bonne voie, et grâce à Ducati tout ce que je ferai sur cette fin de saison seront utiles pour l'année prochaine."

Lors des trois dernières courses au cours desquelles Ducati a évalué ses deux candidats, Bagnaia a obtenu un podium et touché du doigt une première victoire avant de tomber, alors que Zarco n'a pu monter plus haut que la 11e position, ne battant l'Italien que lors des qualifications de Barcelone. Face à une comparaison nette en faveur de son acolyte, Zarco s'incline sans regrets.

"Je suis content pour Pecco, car avec les trois courses qu'il a faites il a clairement montré que la place dans l'équipe officielle était pour lui. En ce qui me concerne, j'avance en ayant obtenu une nouvelle moto, quoique très similaire, pour l'année prochaine. Je suis donc content et pleinement motive, car il y a un an la situation n'était pas la même en octobre. Je sais où je vais et mon objectif est très clair."

Grâce à sa propre promotion au sein du team Pramac, Johann Zarco pourra compter sur une machine plus récente, la même que celle des pilotes officiels à l'entame du championnat. "Je me souviens des gros progrès qu'a faits Pecco [entre sa première et sa deuxième année], mais c'était en passant de la moto de 2018 à celle de 2020. Entre la moto de 2019 et celle de 2020, je pense que la différence est moins grande", pressent-il.

"Ce que je peux entendre de la part de Ducati c'est que j'aurai peut-être plus de constance en course. Avec la moto de 2020, ils ont essayé de travailler pour obtenir la meilleure constance possible en course, et j'aurai plus de chances d'être rapide en fin de course. Je m'attends donc à peut-être avoir de meilleures sensations dans ce domaine et ensuite à préparer encore mieux les courses."