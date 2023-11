Zarco : "Une belle surprise" de retrouver la première ligne

Alors que la majorité des pilotes avaient déjà terminé leur séance de qualifications à Valence, Johann Zarco a attendu le dernier moment pour remonter au troisième rang. Le Français s'est ainsi offert son meilleur résultat de l'année pour ses adieux à Ducati et à Pramac, et une qualification en première ligne qu'il n'avait plus connue depuis Motegi en 2022, ce qui lui donne de l'espoir pour la course sprint.

"Ce serait bien de continuer le week-end comme ça", a déclaré Zarco au micro de Canal+. "Au moins une première ligne dans l'année, ça peut donner une opportunité de jouer le podium sur la sprint tout à l'heure. Je suis très content. Je ne suis pas trop mal parti sur la qualif, et sur le deuxième pneu, je fais 29"4 et du coup je me dis 'mince, je n'ai pas réussi à avoir une bonne amélioration'. Je refais un tour pour souffler un peu, il y avait un drapeau jaune, et je relance la machine sur le dernier tour. Ça a bien fonctionné, du coup [je suis] très content pour ça."

"Je ne savais pas où j'étais, les écrans n'affichaient pas, ils montraient Viñales, ils montraient Pecco [Bagnaia], et moi je ne savais pas où j'étais. Mais du coup troisième, une belle surprise, on verra tout à l'heure comment gérer cette course."

La gestion pourrait prendre une part importante puisque Zarco s'élancera entre les deux prétendants au titre, Pecco Bagnaia, auteur du deuxième temps en qualifications, et son coéquipier Jorge Martín, sixième et donc physiquement juste derrière lui sur la grille de départ. La volonté de Zarco de ne pas nuire aux chances de titre de Martín l'a troublé au Qatar et il souhaite moins s'en préoccuper ce week-end, mais se prépare à éventuellement céder une position en cas de besoin.

"Je pense que Jorge va être très fort en sprint race. De toute façon il part très bien et c'est un super combattant. En revanche, Pecco, hier on a dit qu'on pensait qu'il n'était pas là, mais pas du tout, il était seulement à six dixièmes, et là il a encore mieux mis tout bout à bout. Franchement, ses chronos de la Q1 et de maintenant sont impressionnants. Du coup je pense qu'il va pouvoir gérer. C'est à Jorge d'essayer de gagner, et à moi d'essayer d'avoir le podium de la sprint."

Le team essaiera de me l'afficher si vraiment il y a quelque chose, mais c'est dur de se prononcer maintenant.

"On ne peut pas vraiment contrôler la situation, ce sera un peu de l'improvisation et prendre les bonnes décisions s'il y a quelque chose vraiment à jouer pour Jorge. Le team essaiera de me l'afficher si vraiment il y a quelque chose, mais c'est dur de se prononcer maintenant. Déjà, Pecco aura la vitesse pour jouer le podium, on sait qu'il est bon pour ça, mais il y aura des bons bagarreurs derrière, avec [Brad] Binder et justement aussi Jorge. Il va falloir bien se battre parce que 13 tours c'est intense."

Pecco Bagnaia s'est relancé ce samedi à Valence

Les pilotes Pramac seront confrontés à un Pecco Bagnaia qui a retrouvé le sommet après une entame de week-end difficile. Contraint de passer par la Q1, il y a signé le meilleur temps et a pris la deuxième place sur la grille, quatre positions devant Martín. Un résultat identique en course sprint lui permettrait d'être titré dès ce samedi.

"C'est fantastique", a confié l'Italien dans le Parc Fermé. "Je suis très heureux. Hier, on a été un peu malchanceux dans la séance. On n'a pas eu le temps de tester des réglages différents, qui sont ceux d'aujourd'hui. Ce matin, dès le début de la séance je me suis senti mieux, tour après tour, j'ai pris des sensations en piste et c'est fantastique d'être en première ligne. Je suis prêt pour cet après-midi. L'objectif était d'être en première ligne."

Viñales a débloqué son potentiel sur l'Aprilia

Une autre menace à prendre en compte sera Maverick Viñales, auteur de sa première pole avec Aprilia et qui n'avait plus terminé une séance de qualifications en tête depuis Assen 2021, week-end qui avait marqué le début de son divorce avec Yamaha.

Déjà leader vendredi, l'Espagnol déplore d'avoir trouvé si tardivement le mode d'emploi de l'Aprilia sur un tour mais se réjouit naturellement de sa pole. "Ça donne l'impression qu'il nous a manqué quelque chose pendant la saison, malheureusement !" a-t-il lâché dans un éclat de rire dans le parc fermé.

"Mais c'était très bien de comprendre les réglages et l'équilibre de la moto, surtout pour me donner plus de marge pour piloter la moto comme je le veux et attaquer un peu plus. Ce n'était pas normal qu'avec un pneu neuf, je sois toujours limité et que je ne puisse pas vraiment faire les progrès possibles", a expliqué Viñales. "Après Sepang, on a compris assez bien ce qu'il nous faut pour l'équilibre de la moto sur un tour et au Qatar et ici, on a fait un travail plutôt bon."

Avec Basile Davoine