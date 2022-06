Zarco bien placé sur la grille mais inquiet pour ses pneus

Comme l'ensemble des pilotes Ducati, Johann Zarco est dans le bon rythme depuis le début du week-end au GP d'Allemagne et seuls Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo l'ont devancé au cours des qualifications. Poleman la saison passé, le pilote Pramac se contente de ce résultat qui marque son retour en première ligne, la précédente datant du GP du Portugal.

"Je suis plutôt content", a déclaré Zarco en conférence de presse. "Dans l'ensemble, dans le deuxième relais avec le deuxième pneu neuf, j'ai pu donner un petit plus et faire un bon chrono et j'étais content parce que je l'ai fait seul : ça aide de suivre quelqu'un mais pouvoir le faire seul, c'est beaucoup mieux. C'est bien pour demain."

Johann Zarco a en revanche dû se contenter de la septième place en EL4, séance destinée à préparer la course, mais cette performance ne reflète pas son véritable potentiel, son équipe ayant pris une mauvaise direction dans les réglages ce samedi. Le Provençal a donc bon espoir d'être capable de faire mieux en course, même s'il a conscience que les deux pilotes qui le devanceront sur la grille de départ seront redoutables.

"En EL4, j'ai eu un peu de mal. Le vendredi avait bien débuté et en essayant de progresser on a fait quelques pas en arrière. On sait ce qui peut fonctionner et j'espère que je me sentirai bien pendant le warm-up pour préparer cette course parce que Pecco et Fabio ont un meilleur rythme que moi. Peut-être qu'Aleix est plus fort aussi. Peut-être que si je reste avec eux et que je comprends les choses, je pourrai apprécier la course."

"Je ne sais pas très bien comment les autres gèrent la dégradation du pneu", a-t-il ajouté. "C'est pour ça que partir en première ligne est déjà une grosse étape pour demain."

Zarco en délicatesse avec les pneus

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La course s'annonce difficile avec une forte chaleur qui pourrait compliquer la gestion des pneus, un élément qui pose problème à Zarco depuis le début du week-end. "C'est assez dur en pneus usés", a-t-il reconnu sur le site officiel du championnat. "Avec la chaleur, j'ai plus de mal à faire tourner la moto, à l'emmener en courbe. Tour après tour, c'est de plus en plus dur et c'est une chose qui m'inquiète un peu. On verra demain si on fera mieux."

Une dégradation excessive de la gomme pourrait transformer la fin de course en calvaire et Zarco espère rouler avec le champ libre, les tours passés dans le trafic était susceptibles de faire surchauffer les pneus.

"J'espère pouvoir bien contrôler cette dégradation en étant à l'avant. Même si le pneu se dégrade, je dois trouver une solution pour mieux sentir la moto et comme ça, j'aurai un bon contrôle. Il faudra voir comment les autres contrôleront cette dégradation. Mais la chaleur est plus dure pour les pneus que pour les organismes, parce que tous les pilotes sont bien entraînés et qu'on peut contrôler ça. Pour le pneu, on n'a pas encore de solution."

"Je pense que les dix derniers tours peuvent être les plus difficiles", a souligné Zarco. "Si on se sent bien, on prend du plaisir et on peut commencer à penser à de très bonnes places mais si on commence à souffrir, alors les dix derniers tours sont très longs. Je pense que ça sera la clé."