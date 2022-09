Une bonne stratégie pour Zarco et des espoirs pour la course

Johann Zarco a parfaitement tiré son épingle du jeu durant une deuxième journée pourtant très perturbée au Japon. Onzième des premiers essais, vendredi, il était passé à un millième seulement du top 10 qui allait désigner les heureux pilotes directement qualifiés pour la phase finale des qualifications, la seconde séance prise en compte s'étant déroulée ce matin sur piste mouillée. Cette déception s'est néanmoins transformée en point fort aujourd'hui.

Le Français a en effet tiré un avantage de son passage par la Q1, profitant d'un quart d'heure de roulage supplémentaire, après une longue interruption, pour se mettre dans le rythme. "Ça a été utile pour moi", observe-t-il. "Pendant les premières minutes de la Q1, il y avait beaucoup d'eau en piste et il était assez difficile de piloter, mais quand la pluie a stoppé on a pu voir que le niveau d'eau en piste devenait très bas."

Auteur du meilleur temps de cette première partie de qualifications avec une demi-seconde d'avance sur le deuxième, le pilote Pramac a entamé la Q2 en affichant d'emblée un bon rythme, puis jusqu'au bout, le Français s'est battu pour la pole position, opposé à un Marc Márquez redevenu un sérieux opposant dans ces conditions.

Pour la plupart, les pilotes participant à cette Q2 ont fait le choix de rester en piste durant l'intégralité de la courte séance afin de chercher à exploiter au maximum leurs pneus pluie. Zarco, lui, a opéré un passage par son stand, comme il l'aurait fait dans une séance sèche, ayant compris qu'il aurait un avantage à tirer d'un pneu arrière plus frais dans les derniers instants. Bien lui en a pris car il a gagné trois dixièmes et demi et s'est assuré de la deuxième place derrière Márquez alors que son chrono précédent − qu'il aurait certes sans doute amélioré, mais moins − l'aurait placé septième.

"Pour la Q2 je savais que j'avais une chance de faire quelque chose de très bon. Ici sur le mouillé, le pneu arrière s'use très vite, alors j'ai eu une bonne stratégie en changeant de pneu arrière pendant la Q2 et j'ai pu faire un bon tour à la fin de la séance, quand il avait le moins d'eau possible en piste. Ça a bien fonctionné. Si on avait annulé les qualifs, je serais parti 11e, alors deuxième c'est le meilleur résultat que je pouvais espérer aujourd'hui."

"Avec moins eau, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit beaucoup plus rapides", observe néanmoins Zarco, plus rapide en Q1 qu'en Q2. "Je pense que les autres ont pu faire un chrono et qu'ensuite leurs pneus se sont usés, si bien qu'il leur a été difficile de faire mieux à la fin. Moi, avec ce nouveau pneu pour les cinq dernières minutes j'ai fait un bon premier tour, puis dans mon deuxième tour j'ai eu un peu de trafic donc je n'ai peut-être pas eu cette grosse amélioration que j'attendais."

"Croire en de bonnes choses" pour la course

Les conditions changeront dimanche pour la course, annoncée sèche, mais Johann Zarco compte à présent sur le travail réalisé durant la longue première séance de vendredi pour tenter de se maintenir aux avant-postes.

"Motegi est une piste sur laquelle j'aime vraiment piloter. En EL1 j'ai eu de bonnes sensations. Je me sentais assez bien avec le pneu arrière medium, donc si on doit prendre ce pneu je peux croire en de bonnes choses. J'étais 11e dans le time attack [de vendredi sur le sec], mais la situation entre le rythme de course et ce time attack sera un peu différent demain. J'espère que cette bonne séance vendredi suffira à se battre pour le podium."

"Si c'est humide, il y a la possibilité de bien faire", estime le pilote français au micro de Canal+. "Márquez, qui est un peu foufou, va tout tenter si c'est humide demain, et même si c'est sec. Il a encore plus de rythme sur cette piste-là. Il y a de quoi jouer le podium et même penser à la victoire si tout se passe bien. On attend demain et on s'adapte."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud