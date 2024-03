À terre, Johann Zarco soupçonne un souci technique sur sa Honda

Les Honda sont en grande difficulté depuis le début du week-end à Portimão, le manque d'adhérence à l'arrière de la machine japonaise étant encore plus criant sur ce circuit. Déjà distancé vendredi, Johann Zarco n'a pris que la 19e place en qualifications, ce qui lui a permis d'être le meilleur des quatre représentants de Honda... qui fermaient la marche à eux quatre.

Lors du sprint, le Français a pu remonter jusqu'au 15e rang avant une chute au troisième tour. Il a pu repartir mais a abandonné deux tours plus tard, sa moto ayant un souci technique qui l'avait peut-être envoyé à terre. Malgré un bilan bien terne, Zarco note "de meilleures sensations" que vendredi et estime qu'il aurait difficilement pu vivre une meilleure journée.

"J'ai essayé de faire de mon mieux en qualifications mais clairement, je ne pouvais pas rouler beaucoup plus vite ce matin", a expliqué le pilote LCR. "En course, je voulais me battre et j'ai pu le faire, au moins un petit peu, c'était le point positif. Concernant la chute, j'ai perdu l'avant mais il semble que j'ai eu certains mouvements dans la boîte de vitesses, c'était un peu bizarre."

"Après la chute, on a vu que quelque chose posait un peu problème dans les changements de rapports. Il semble que c'est la raison de la chute parce que je n'ai jamais sollicité l'avant à cet endroit pendant les essais. Dans la façon dont je suis tombé, je sens qu'il s'est passé quelque chose."

Zarco accepte son abandon avec une certaine philosophie, le sprint n'offrant des points qu'aux neufs premiers, dont il était loin ce samedi. "Il faut prendre du recul sur le sprint parce que pour l'instant, on part 19e", a-t-il rappelé sur Canal+. "Une belle course, c'est quoi ? C'est 12e ? C'est quand même zéro points. Des fois, se tuer la santé pour prendre zéro... C'est bien de prendre de la hauteur et de se concentrer pour demain. S'il y a des choses à grappiller, il faudra les grappiller."

"De toute façon, je ne pouvais pas me battre pour un point dans cette course sprint, on voulait prendre des informations pour demain", a-t-il ajouté face aux journalistes venus l'interroger. "Le dur fonctionnait bien à l'avant. On sait qu'avec une bonne température, on pourra faire la course avec lui demain."

"Ce week-end, on a plus de problèmes avec l'arrière de la moto qu'au Qatar donc je peux essayer de me battre mais ça a été un peu difficile. Pour ce week-end, si tout se passe bien, le niveau peut être autour de la 12e place. Ce sera difficile de faire beaucoup mieux, mais une nouvelle fois, les informations que l'on peut avoir en course, ou pendant une course sprint, sont toujours les meilleures, parce que c'est le meilleur moment pour faire des comparaisons avec d'autres pilotes."

"On va de l'avant, petit à petit. C'est juste qu'on ne peut pas faire de gros progrès en une fois, ce n'est pas possible pour le moment, mais ça fait partie du défi."

L'objectif pour dimanche : "grappiller"

Aussi grande soit la montagne à gravir pour mener ce défi à bien, Zarco estime avoir "pris en confiance" ce samedi, et se félicite de voir tant des faiblesses que des forces dans sa façon de manier la Honda : "On est tout le temps en train de se battre, d'essayer de faire au mieux. Là, en voyant le départ, Marini est parti très fort, moi moins bien. J'ai encore du mal sur cette moto mais par contre, j'arrive assez bien à doubler, à me faufiler, et ça, ça me fait gagner des positions dès le début de course."

"[Il faudra] faire la même chose demain parce que plus je pourrai gagner sur le début de course, [jusqu'à] cette 13e ou 12e place, après ce sera une question de rythme et de voir comment je pourrai tenir ça. [Il faut] garder cette confiance, un peu comme j'ai pu le faire sur ce début de course, vite me faufiler, me battre, tenter de dépasser. Ce sont des atouts à avoir quand on est pilote MotoGP et ensuite, contrôler."

"Mais finalement, on a beau essayer de progresser, ça ne fait pas les progrès comme on pourrait peut-être les attendre. C'est pour ça, il faut donner le maximum et grappiller. C'est le bon mot je pense, pour l'instant, pour dimanche."