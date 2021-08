Zarco en confiance et inspiré par l'approche décomplexée de Martín

Auteur du record du tour sur le Red Bull Ring dès les Essais Libres 1 après avoir mis à profit des ajustements de réglages inspirés et pris la décision de se lancer dans un time-attack efficace dès la fin de cette première séance du week-end, Johann Zarco dit avoir trouvé un bon niveau de confiance sur lequel capitaliser pendant les journées de samedi et dimanche, en Autriche.

La météo du Red Bull Ring a permis au Français de ne pas être inquiété lors de la deuxième séance de l'après-midi, des précipitations imposant aux pilotes de prendre la piste par des conditions humides.

"Déjà chaud" du week-end dernier

"Une belle première journée", résume ainsi le Cannois avec le sourire, après avoir bien absorbé la relative déception d'avoir perdu deux places dans l'ultime boucle de la première manche disputée sur ce circuit, le week-end dernier, alors qu'il avait débuté celui-ci en quatrième position. "Lors de la première séance, je savais que les conditions étaient bonnes et j'ai demandé à l'équipe de préparer un nouveau pneu à la fin pour faire un time-attack. Nous étions déjà 'chauds', je dirais, de la semaine dernière ! Avec ce que j'ai pu ainsi apprendre et des changements que nous voulions faire, je croyais que nous pourrions faire quelque chose de bon dès la première. Je suis donc assez heureux du fait que cette stratégie ait fonctionné correctement et c'était chouette de faire ça à la fin et de prendre encore un petit peu plus de confiance."

Zarco estime cependant avoir encore de la confiance à trouver au guidon de sa Ducati pour aller plus vite de manière régulière, inspiré qu'il a été par la prestation de son équipier Jorge Martín, vainqueur dimanche dernier.

"Je ne suis pas encore à 100%", assure-t-il ainsi, en dépit du fait d'avoir signé le record du tour du circuit. "De ce que je peux voir de mon équipier qui a fait une course extraordinaire, pour répéter ça, il faut que je fasse plus de tours. Mais je pense que je suis allé un petit peu dans sa direction et suis heureux du fait que ça paye déjà : je voulais être rapide dans la matinée car je pensais qu'il ferait trop chaud dans l'après-midi…mais finalement ce fut encore plus confortable car il y a eu de la pluie !"

Inspiré par la jeunesse décomplexée de Martín

Par aller dans la direction de Martín, Zarco entend plus une approche de la gestion du risque qu'une mise en place d'éléments de réglages techniques sur la Pramac Ducati.

"Deux choses", détaille ainsi le Français : "Je voulais faire une différence mentale [en ce début de week-end] et avoir une confiance en dépassant la limite que j'avais [auparavant] construite dans ma tête. Je pense que ce n'est pas encore parfait car parfois j'anticipe encore un petit peu trop. Mais dans le même temps, nous avons fait deux modifications sur la moto et les deux ont bien fonctionné ; la moto est allée de l'avant en même temps que le pilote et ça c'est bien."

"Et lorsque je dis que je suis les bonnes choses de sa part, ce n'est pas sur les réglages : j'ai vraiment ma manière propre de travailler et je ne souhaitais pas copier les réglages et je n'ai même pas demandé ce qu'il avait ou pas. Je souhaitais plutôt travailler sur le côté mental : il est plus jeune et plus agressif, et parfois, il prend plus de risques. Sur le tour de pole position qu'il a fait samedi, il a fait des blocages à l'avant que je pense que je ne ferai jamais [rires] ! Mais il l'a fait… donc c'est possible !"