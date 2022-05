Zarco confiant et prêt à affronter toutes les conditions

Johann Zarco a pris la quatrième place des qualifications au Grand Prix d'Italie, au cœur d'un quintuplé Ducati, mais le pilote Pramac semble en position de force. Les trois pilotes qui le devancent sur la grille de départ sont en effet peu habitués aux avant-postes et pourraient rapidement dégringoler dans la hiérarchie.

Zarco aborde donc la dernière journée du week-end avec optimisme, quelles que soient les conditions. Après les quelques gouttes de pluie qui ont troublé la Q2, de nouvelles averses sont possibles dimanche mais surtout dans la matinée, ce qui présage d'une course sur piste sèche. "Même si j'ai des difficultés, les autres ne sont pas non plus aussi à l'aise que ce que je peux penser parfois", a souligné le Français. "La quatrième place, c'est un avantage, c'est une bonne place pour avoir une bonne course."

"À mon avis demain ça ne sera pas mouillé pour la course et si ça l'est, eh bien il faudra prendre les sensations et normalement je peux bien m'en sortir dans ces conditions. S'il pleut, à mon avis ça sera plus du séchant, ça peut presque encore plus tourner à mon avantage parce que j'aime bien ces conditions mais il fera surtout plus frais. On verra ensuite comment faire."

Zarco n'a pas été gêné par les conditions en qualifications

Johann Zarco

Il a plu dans les premiers instants de la Q2 mais le drapeau rouge provoqué par la chute de Marc Márquez a été suivi d'une amélioration des conditions, et les pilotes n'ont pas été véritablement perturbés quand ils ont repris la piste : "’En Q1, vu les chronos qu'ils avaient faits, c'était sec partout. Si ce n'est pas le cas, ça fait plus du 1'52, 1'51. Quand c'est du 1'47, c'est du sec partout. [En Q2], on a senti – vu le sol aux virages 2 et 3, et avec la chute de Márquez – que c'était vraiment mouillé."

"Quand je suis rentré, j'ai dit 'je pense qu'il faut repartir en [pneus] pluie.' Le temps qu'ils nettoient la piste, avec la vue d'hélicoptère on a vu que ça séchait déjà. Ça a permis de se dire 'bon, on repart quand même en slicks' mais le premier run était un peu bizarre parce qu'on n'était pas sûr de la façon dont ça allait tenir. Mais c'était sec partout."

Très performant en pneus pluie après une averse, Zarco est habituellement plus à la peine s'il faut rouler en slicks sur un circuit partiellement humide, mais il perçoit des progrès dans ce domaine : "En général j'ai du mal [avec] le slick sur des flaques ou sans grip. Au Portugal et ici, j'ai été performant, du coup c'est que ça progresse. Plus de sensations, j'arrive à mieux comprendre ce que je dois faire ou pas. Je pense que c'est signe que ça progresse. C'est vrai que c'était un gros problème et là, ça fait deux fois que je m'en sors bien."