Zarco confiant de peut-être rejoindre Honda "à un bon moment"

Dans deux mois jour pour jour, Johann Zarco enfourchera une Honda RC213V et ouvrira un nouveau chapitre dans sa carrière. D'ici-là, il lui reste sept week-ends de course, sept pistes différentes, pour tenter de clore en beauté son aventure avec Ducati.

Bien qu'inlassablement ramené à sa quête de la victoire, après laquelle il court depuis son arrivée dans la catégorie MotoGP en 2017, le double Champion du monde Moto2 refuse de lancer un compte à rebours en cochant un rendez-vous plutôt qu'un autre sur les deux prochains mois, qui concentrerait ses ultimes espoirs de l'emporter avec la Desmosedici.

"Je ne regarde pas tellement la piste qui me donnera plus de chance qu'une autre", assure-t-il. "C'est si serré que tout peut vraiment arriver. Et puis la météo peut aussi changer et c'est parfois une façon de saisir des opportunités. Peut-être que celle [qui m'en donnera] le moins, c'est Valence, alors je dirais que je veux avoir ma chance pour les six prochaines manches."

Il ne se met "pas de pression", d'autant qu'il ne voit pas son transfert comme la fin de ses chances, loin s'en faut. "J'ai vraiment confiance dans le fait que je pourrais peut-être arriver chez Honda à un bon moment", souligne en effet le pilote français, attentif à ce que sa future moto, pourtant si décriée, parvient à réaliser d'encourageant.

"Je suis content de la bonne performance de Joan Mir et de Marc [Márquez] aussi le week-end [dernier] sur une piste qui était totalement nouvelle", pointe-t-il après un GP d'Inde effectivement plus convaincant dans le camp Honda. "On aurait pu penser que la Ducati avait les meilleures références et, quand tout fonctionne bien, même sur une nouvelle piste, vous faites une différence encore plus grande par rapport à vos adversaires. Mais non, Honda non plus n'était pas loin de bonnes choses, donc ça veut dire qu'ils ont encore de grandes capacités d'adaptation pour régler une moto. Alors peut-être que moi aussi, j'aurai une bonne surprise et que j'arriverai à bien m'adapter et à avoir des chances de victoire pour l'avenir."

L'envie de surfer sur la victoire de Miller

En attendant de prendre le guidon de la Honda, ce sont les références de la Ducati qui intéressent Johann Zarco dans l'immédiat. Et à l'heure d'aborder la piste de Motegi, où il n'a couru qu'une fois jusqu'à présent avec la moto italienne et avec une 11e place à la clé, il veut s'inspirer du succès décroché il y a un par Jack Miller.

"J'aime beaucoup la piste", explique le pilote Pramac. "L'an dernier, je n'ai pas eu de grandes sensations sur le sec, mais cette année c'est différent. C'est un des circuits sur lesquels je pense qu'une fois que tu trouves le truc, tu peux bien te faire plaisir et rouler très vite."

"J'ai hâte d'être en piste. J'ai [à l'esprit] la victoire de Jack l'année dernière, qui a été incroyable, et j'aimerais en quelque sorte surfer sur ce genre de sensations pour faire mes choses et que tout fonctionne", annonce-t-il. "Après la course en Inde, on a encore une fois énormément d'informations pour essayer de trouver ces sensations que peuvent avoir les autres pilotes et que, moi, j'ai parfois toujours du mal à obtenir. Cependant, même en ayant du mal, j'essaye de faire de mon mieux et je peux rester dans la zone des bons pilotes."

"On verra comment ça va se passer ici. L'année dernière, j'avais fait de bonnes qualifs sous la pluie, mais je pense que j'aurai de meilleures sensations que l'année dernière sur la piste. J'ai tout beaucoup plus sous contrôle", poursuit Zarco, qui se sent sur une pente ascendante "depuis le début de l'année".

"Ça ne monte pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais je vois quand même qu'après une course comme l'Inde, on a toujours plus d'infos. On ne fait pas de pas en arrière, en tout cas. C'est juste qu'il n'y a pas ce beau pas en avant comme Bezzecchi ou Martín peuvent le faire : ça y est, ils ont trouvé leur zone et ils ne réfléchissent plus, ils foncent. C'est ça qui fait la différence. Mais moi j'ai quand même le feeling que ça va toujours vers l'avant, c'est pour ça que je me dis que ça peut fonctionner ici aussi."

Après un passage par Tokyo, Johann Zarco arrive en tout cas en pleine forme à Motegi, sans contre-coup du week-end éprouvant en Inde. "Après la course en Inde, j'ai été surpris de bien retrouver mon énergie. J'ai très bien dormi dimanche, alors que normalement, je ne dors pas très bien après une course car je suis fatigué mais plein d'adrénaline. Là, j'ai vraiment bien pu récupérer après cette course difficile et c'est positif que j'aie pu faire lundi, mardi et mercredi sans être trop sur la récupération ; j'avais déjà de l'énergie, ce qui est parfait pour ce week-end. Et la météo va aider à plus apprécier le pilotage au lieu de souffrir la chaleur."