Zarco confirme sa signature avec Ducati et Avintia

Johann Zarco est dans les petits papiers du team Avintia depuis le week-end du Grand Prix de Valence. Une fois le guidon Honda du néo-retraité Jorge Lorenzo dévolu à Álex Márquez, le Français a entamé des discussions avec Ducati. S'il avait initialement écarté l'hypothèse de rouler avec Avintia en MotoGP car il ne s'agissait pas à ses yeux d'un "top team", la situation a évolué ensuite sous l'impulsion de Ducati.

Le lundi suivant la course de Valence, les échanges entre Ducati et Zarco ont repris, avant que l'annonce ne soit faite d'une mise à disposition de plus gros moyens par le constructeur italien pour l'équipe Avintia, cette dernière devenant officiellement un team satellite avec des arguments plus à même de convaincre le double Champion du monde Moto2. Quelques jours plus tard, l'annonce du départ de Karel Abraham a ajouté une pièce au puzzle.

Dans les colonnes de Moto Journal, Zarco a lui-même confirmé qu'il avait signé après avoir été convaincu par Luigi Dall'Igna, manager général de Ducati Corse. "C’est le fait que Luigi Dall’Igna me dise que je pouvais me fier à lui qui m’a décidé de signer pour Avintia l’an prochain", a-t-il confié. "Comme je doutais encore des compétences du team Avintia, je suis allé voir mon ancien chef mécano Massimo Branchini. Massimo m’a dit de me fier à Luigi. C’est Luigi Dall’Igna qui va s’occuper de me trouver un bon chef mécano."

Dans cette interview, Zarco en dit plus également sur la manière dont il perçoit cet engagement, qui est selon lui clairement avec Ducati en premier lieu avec une ambition clairement affichée. "Je ne considère pas que j’ai signé avec Avintia, mais avec Ducati", a-t-il insisté. "Mon objectif 2020 est de ne pas figurer au-delà de la dixième place, voire le top 7, et d’intégrer le team officiel en 2021."