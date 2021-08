Zarco : "Face à Fabio, il y a moyen de bien jouer nos cartes ce week-end"

Quel bilan tires-tu de ton week-end jusqu'à la fin des qualifications ?

C'est un bon week-end, parce que j'ai commencé de manière très solide, et [samedi] les conditions toujours très constantes ont été bonnes pour travailler. Pour le time-attack, j'ai eu un peu plus de mal [hier] matin et [hier] après-midi, et ai eu un peu moins de grip. C'est moins facile, car dès que tu perds un peu d'adhérence, tu ne peux plus faire la grande différence sur le temps au tour. Mais au moins, j'ai piloté vite à tous les moments, même si je n'ai pas pu battre un autre record du tour et que Martín l'a fait pour moi ; c'était bien, ça ! Je suis plutôt content car on a pu essayer des choses qui ont mieux fonctionné en EL4 et je les ai beaucoup appréciées. J'ai aussi pu essayer le pneu avant dur, qui est plus dur que celui que nous avions la semaine dernière et nous nous demandions s'il serait bon ou non. Il marche bien, donc en cas de fortes températures, on sait pouvoir avoir le dur à l'avant et le medium à l'arrière.

C'est un bon départ de la deuxième ligne, à la quatrième place. On verra comment je pourrai me battre. Je pense que je me sens plus à l'aise pour dépasser que le week-end dernier. Il faut voir. Je n'ai dépassé personne en essais et ai presque piloté seul, mais je dirais que j'ai plus de contrôle que la semaine dernière, donc je peux avoir des espoirs élevés…

Vendredi, en EL1, tu as été si rapide : est-ce que ça a fait une différence pour ce samedi afin d'essayer différentes choses sur le rythme de course, grâce au gros écart que tu avais ?

Oui, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment essayé d'améliorer encore [samedi] matin, mais je n'ai pas pu. Ça vous aide à rester plus calme et vous savez que même si vous ne progressez pas, pour ne pas aller en Q2, ça veut dire qu'il faut 10 pilotes qui battent le record du tour ! J'ai pensé : "Je devrais avoir un peu de marge !" C'est pour ça que j'ai eu de bons EL4 et des EL3 également intéressants pour essayer de toujours avoir un meilleur contrôle de la moto, de jouer avec, pas seulement pour la course autrichienne mais aussi en anticipant pour avoir un meilleur niveau sur d'autres pistes. Je pense que j'en ai retiré des bonnes choses.

Tu pars en deuxième ligne, comme le week-end précédent. Vendredi, tu nous disais que tu avais retenu les leçons de cette première session autrichienne. Que vas-tu devoir faire pour mieux faire que le week-end dernier ?

Finir sur le podium, c'est la chose la plus importante. S'il y a moyen de jouer la victoire comme l'a fait Jorge la semaine dernière, alors pourquoi pas. J'ai essayé de travailler sur l'aisance pour pouvoir mieux gérer les phases de freinage, éventuellement doubler, pouvoir mieux utiliser ma puissance. Lorsque j'arrive aux freins, ça sera surtout face à Fabio, de réussir à prendre l'avantage. Mais lui a encore fait une super qualification, donc il a augmenté sa confiance et je pense qu'il a pu trouver encore quelque chose de mieux sur sa moto pour être performant ici. Donc il sera quand même très fort en course.

L'avantage pour moi face à Fabio, c'est qu'il y a trois Ducati autour de lui, Jack [Miller] n'est pas loin non plus, il est sixième. Donc c'est un peu la même chose que la semaine dernière. Il n'y a que Mir à qui il faut faire attention aussi, ou Márquez. Mais face à Fabio, il y a moyen de bien jouer nos cartes ce week-end. J'espère qu'on va bien les jouer pour marquer de gros points. Pour ma part, avoir plus d'aisance, parce que la semaine dernière, j'ai eu des difficultés sur la fin. Là, on gère mieux pour l'instant sur le papier, donc ça veut dire que le travail avance.

Les pilotes Pramac ont semblé meilleurs que les factory ici ces deux derniers week-ends, as-tu une idée de pourquoi ?

Je n'en ai aucune idée ! On sait qu'on a la même moto qu'eux et qu'on pousse ! Il n'y a pas de grandes, grandes différences. Bagnaia a fait un bon samedi et nous ne sommes pas énormément meilleurs. La surprise, c'est surtout que Jorge est de nouveau vraiment impressionnant. Mais tous ensemble, c'est assez similaire.

Attendais-tu cette bonne saison de Pramac ? On savait qu'il y avait des attentes et tu es toujours là. Quant à Martín, on le savait bon, mais pas si bon. C'est un moment magique actuellement !

Et j'en profite ! Quand tu as la bonne moto et la bonne équipe, tu ne peux pas trop attendre pour performer. Jorge a ce talent et moi, il ne me reste pas beaucoup de temps devant moi, donc je prends les bons moments. Et si la combinaison pour Pramac est bonne, alors autant la garder comme ça !

Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire, du fait que c'est un "circuit Ducati", en ce sens qu'il faudrait quand même prendre des points à Fabio [Quartararo] ; auquel cas, cela risque d'être compliqué de le revoir ?

Non, pas de pression supplémentaire. Peut-être que le week-end dernier, oui, mais elle commence à s'évacuer, cette pression. Peut-être parce qu'il y avait une reprise après cinq semaines de pause. Là, je sens que je reprends un vrai rythme de pilote de course et je suis déjà plus à l'aise. Et rien que ça, c'est beaucoup. Après, si Fabio est meilleur, tant mieux pour lui. Mais non, j'arrive franchement à prendre du plaisir, même dans cette situation. Je ne pense pas que les autres circuits seront vraiment désavantageux pour nous : il y a moyen de jouer sa carte à chaque endroit. La saison est encore longue, on ne sait pas comment sera le calendrier, mais il y a moyen de performer partout, parce que la moto est forte.

Après cette deuxième fournée d'essais, te sens-tu mieux préparé pour la course que le week-end dernier ?

J'ai surtout fait de superbes EL4, et ça, c'est bien. Le fait d'avoir la perf d'entrée en EL1, c'est signe que le feeling progresse. Je voulais passer un cap vendredi : je pense avoir passé au moins un demi-cap… [Samedi] matin, ça restait quand même de très bons essais. Donc oui, à mon avis mieux préparé, mais pour ça, la réponse se fait en course. Tu as beau essayer de bien préparer, la vraie réponse, elle est en course.

