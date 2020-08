Zarco conscient d'avoir un peu "exagéré" avec un retour si rapide

L'adrénaline a fait des miracles, dimanche, pour Johann Zarco, qui ne pouvait espérer mieux qu'une course réussie pour tourner la page d'une semaine douloureuse, moralement et physiquement. Parti de la pitlane, le Français a non seulement réussi à voir le drapeau à damier sans utiliser d'antidouleurs, mais il a même accroché deux points et a encore trouvé l'énergie de s'agacer en se heurtant à Fabio Quartararo pour moins d'un demi-dixième.

Posé, il refusait après la course de tomber dans des analyses exaltées. Aussi, lorsqu'il lui a été demandé si ces points, compte tenu de sa blessure toute fraîche, ont été les plus difficiles à aller chercher dans sa carrière, il a relativisé : "Non, car l'an dernier quand je prenais une paire de points, j'étais détruit après la course. Là, je me sens bien."

Zarco sait toutefois à quel point il lui a fallu repousser ses limites physiques pour disputer cette course en étant blessé, une première pour lui qui n'avait encore jamais été opéré. "Par rapport aux recommandations, je pense avoir exagéré ce week-end, mais ça aurait été dur de ne pas rouler et ça en valait le coup, à la fois pour samedi et pour ces deux points", souligne-t-il. Il aurait en effet eu toutes les raisons de se limiter samedi : se sachant contraint de partir de la pitlane après avoir été pénalisé, il n'avait aucun intérêt à aller chercher le troisième temps des qualifications, si ce n'est celui de se remettre d'emblée dans un rythme compétitif, synonyme de bon élan pour la course.

"Samedi, surtout, ça a été vraiment fantastique. C’était assez unique de manquer le vendredi, puis dès le troisième ou le quatrième tour d’être premier de la séance et qualifié pour la Q2. Après, les chronos ont été améliorés, mais toute la journée du samedi a en tout cas été exceptionnelle. C’était une belle manière de répondre sur la piste", estime-t-il.

"[Dimanche] c'était un peu plus timide, je n'ai pas fait une remontada comme pourrait le faire Márquez, mais la course était quand même assez solide. En analysant les chronos, que ce soit pour la première course ou la seconde, c’était plutôt bien. Le côté exceptionnel c'est plutôt samedi, et [dimanche] j'étais presque surpris de pouvoir terminer la course. Je partais en ayant presque en tête que j'allais devoir abandonner et j'ai terminé avec deux points, donc c’est plutôt bien."

"Samedi, j’ai roulé en étant positif et j’ai eu moins mal que prévu, puis ça a été la même chose en course. Ce deuxième départ m’a donné une décharge d’adrénaline et la douleur est presque partie", décrit le pilote français. "Ce qui ne m’a pas pénalisé par rapport au fait de ne reprendre la piste que le samedi, c’est d’avoir roulé ici une semaine auparavant. Car si l’on arrive à Misano le premier week-end et que l’on rate le vendredi, je pense que c’est dur de rattraper ça le samedi !"

"Un extra d'entrée, et maintenant on se calme"

Toujours désireux de tirer des enseignements utiles de toute situation, Johann Zarco sait que ces deux week-ends intenses en Autriche laisseront des traces. Cependant, il compte bien n'en retenir que le positif : "Sans parler du côté mental, de tout ce qui s’est passé et des polémiques, je ne regarde que le côté technique et mes sensations sur la moto. Le fait d’être allé vite en étant plus faible au niveau du poignet droit, surtout samedi, si je l’analyse bien et que mon corps l'enregistre correctement, ça devrait me faire passer un bon cap pour les prochaines courses."

Place maintenant au repos, avec deux week-ends de coupure qui tombent à point nommé. "J’avais un événement à faire pour Ducati, un tournage au Mont Ventoux, et nous l’avons annulé. Je devais également aller rouler au Mans lundi prochain avec la Panigale et nous l’avons annulé aussi, pour vraiment assurer la meilleure des récupérations possibles. La meilleure récupération, ça veut dire ne pas forcer sur le poignet : là je me suis fait un extra d'entrée, et maintenant on se calme."

Avec Marie-Amélie Coulardot