En délicatesse avec le pneu arrière, Zarco n'a pas pu se défendre

Après de nombreux départs manqués qui l'avaient jusqu'à présent pénalisé sur ses fins de course, Johann Zarco a vécu une situation inversée au Grand Prix des Amériques avec des derniers tours compliqués qui l'ont vu descendre au classement après de belles choses initiées à l'entame du GP.

Qualifié en quatrième position, il s'est en effet correctement élancé et a passé le premier tour en sixième position. Quatre tours plus tard, il récupérait sa place sur la grille et pouvait espérer s'accrocher au trio de tête pour se battre pour le podium.

Malgré la remontée d'Álex Rins qui l'a relégué au cinquième rang, le Français suivait le rythme mais a finalement vu celui-ci s'effondrer en fin de course. Doublé tour à tour par Joan Mir, Marc Márquez et Fabio Quartararo, contre lequel il a tenté de résister, en vain, il a finalement passé la ligne d'arrivée à la neuvième place.

Le #5 se montrait néanmoins "content" de sa position à son retour au box, après une course qu'il a estimée être "la plus dure de la saison" : "La course a été très difficile. J'ai pris un bon départ et ai fait un très bon début de course. Je me sentais plutôt bien sur la moto. C'était difficile d'aller beaucoup plus vite et d'essayer de prendre le rythme pour le podium. Ensuite j'ai commencé à avoir un peu de mal avec le pneu arrière et, dès que vous commencez à avoir du mal, les autres vous attaquent. J'ai essayé de rester avec eux, j'ai aussi commis quelques erreurs donc j'ai perdu beaucoup de temps."

"La fin de course a été vraiment, vraiment compliquée à cause des mouvements de la moto, et mon corps souffrait aussi. Avec tous ces moments compliqués, je suis content d'avoir terminé la course."

Malgré un quintuplé Ducati en qualifications, seuls Enea Bastianini et Jack Miller ont été en mesure de concrétiser sur le podium. Pecco Bagnaia a rencontré plus de difficultés et fini cinquième, et les deux pilotes Pramac ont particulièrement souffert en fin de course, Jorge Martín perdant ainsi la tête de la course pour finalement rallier l'arrivée au huitième rang, juste devant Zarco.

Selon ce dernier, il lui manque encore un petit quelque chose qui ne lui "donne pas l'opportunité de tenir plus longtemps le rythme" en course. Avec "beaucoup d'informations" récoltées tout au long de ces 20 tours et "des choses très positives", le Français va poursuivre son travail, direction le prochain rendez-vous de la saison au Portugal. "Je prends le positif et j'ai hâte de faire de bonnes courses en Europe", a-t-il conclu.