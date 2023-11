La course sprint de Zarco gâchée par les deux premiers virages

Qualifié en première ligne pour la première fois de l'année, Johann Zarco espérait briller en course sprint mais ses espoirs se sont envolés dès les premiers virages. Resté troisième après son envol, il a vu Jorge Martín plonger à l'intérieur au premier virage et n'a voulu opposer aucune résistance, permettant aussi à Brad Binder de prendre l'avantage. Encore à l'extérieur pour le deuxième virage, il a été doublé par Marc Márquez et Marco Bezzecchi.

Au deuxième tour, il a été gêné par une erreur de Bezzecchi derrière Bagnaia et a perdu trois positions supplémentaires, au profit de Fabio Quartararo et des pilotes Gresini. Seulement dixième après ces péripéties, il a seulement pu profiter de la chute de Quartararo pour remonter dans le classement et a dû se contenter du point de la neuvième place.

"Je voulais au moins une petite médaille pour la dernière mais je n'ai pas eu les moyens de lutter", a reconnu Zarco au micro de Canal+. "Le départ était plutôt bon. Martín est parti très fort aussi. C'était presque bien qu'il se mette d'entrée [devant] au premier virage. J'ai essayé de me mettre un peu avec lui. S'il est bien parti, c'est tant mieux, mais avec le fait d'être un peu à l'extérieur, de le laisser passer et de ne pas fermer la porte, il y en a déjà eu deux ou trois qui se sont faufilés. Du coup, j'étais à l'extérieur sur le virage 2."

"Bezzecchi, j'ai voulu le doubler mais pareil, je n'ai pas réussi à bien accélérer au dernier virage. Ensuite, il manque de percuter Pecco et comme je suis dans leur sillage, je m'écarte en même temps qu'eux. Et là, rebelotte, il y a un paquet de pilotes qui passent. Je n'ai pas eu le moyen de bien lutter. Souvent, avec ce style j'arrive à rouler assez vite mais là, le temps que j'arrive à me placer, on me double, et si ensuite j'essaie de fermer les portes, il n'y a plus la vitesse. Je suis déçu. Au moins un point, on avance, on garde cette cinquième place. Mais c'est vraiment dommage."

Johann Zarco

Zarco a perdu du temps dans le premier tour mais son envol a été bon même s'il ne dispose pas des pièces les plus récentes pour favoriser de bons départs sur la Ducati. Le pilote Pramac les avait testées à Silverstone mais juge "logique" de ne pas en disposer puisqu'il s'apprête à partir chez LCR Honda. C'est surtout la volonté de ne pas nuire aux chances de Martín qui lui a coûté cher en début d'épreuve.

"Le départ a été très bon, c'était l'un de mes meilleurs départs. J'ai fait le 0 à 100 [km/h] en 2"36, donc c'est très bien. On sait que Martín part très bien, lui il a dû faire 2"2. Pecco avait bien géré aussi, Viñales un peu moins. Mais comme je l'ai dit, j'aurais pu entrer avec beaucoup de vitesse dans le premier virage pour passer devant Martín. Il ne fallait pas insister. Il allait gagner sa course, il a pris ses points et pour le team, c'est mieux comme ça."

Après avoir passé l'essentiel du GP du Qatar à patienter derrière Martín, Zarco est arrivé à Valence avec la volonté de moins se soucier des chances de son coéquipier au championnat, mais a finalement été rattrapé par cet enjeu dès l'extinction des feux samedi.

"Ça m'a bloqué un peu sur le Qatar et là, je voulais aller au-delà et dire 'je fais ma course et après j'analyse' mais en fait, dès le début il y a eu ce cafouillage. Du quatrième tour jusqu'à la fin, les six ou sept derniers tours, ça redevient une situation normale mais finalement, je ne peux plus remonter et j'ai eu ces petits soucis. Je m'attendais vraiment à être plus à l'aise en course et ça a été une répétition de ce que j'ai fait sur l'année."

Cette entame difficile n'explique pas à elle seule la neuvième place de Zarco puisque malgré de bonnes positions à chaque séance depuis le début du week-end, il n'a jamais trouvé les sensations idéales : "Même pendant les essais, je disais qu'il y avait des moments où je ne pouvais pas m'arrêter dans les virages. J'arrive à me débrouiller pour toujours sortir un chrono mais en course, soit je percute celui de devant, soit je perds une position. Finalement ce n'est pas simple dans le calcul."