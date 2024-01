Zarco juge le MotoGP moins "mystique" avec les courses sprint

C'est indéniable, les courses sprint introduites en 2023 ont transformé les week-ends de Grand Prix en MotoGP. Les séances d'essais sont moins nombreuses et la journée du samedi est devenue très chargée, avec les qualifications se déroulant dans la matinée, suivies du sprint dans l'après-midi, une course faisant la moitié de la durée de l'épreuve principale.

Johann Zarco, souvent à même de faire la différence dans la dernière partie des courses, n'a pas été avantagé par ce format. Il n'a inscrit que 37 points dans les sprints en 2023, loin des 168 de son coéquipier Jorge Martín, et n'a été que le 11e pilote dans cet exercice, alors qu'il a pris la cinquième place du championnat et aurait été classé quatrième en ne comptant que les courses principales.

Le Français a néanmoins jugé l'exercice riche d'enseignements. "Je suis content d'avoir bien vécu ça", a-t-il expliqué. "Pour moi, les courses sprint ne m'ont pas beaucoup aidé, parce que je n'y ai pas pris beaucoup de points, mais ça te prépare très bien pour la journée suivante."

Si cet aspect est bénéfique pour anticiper ce à quoi il faut s'attendre dans la course principale, Zarco estime que cela réduit l'intensité des Grands Prix. Ils ne sont plus autant l'apogée du week-end que par le passé, ce qui est renforcé par l'allongement du calendrier, avec 22 rendez-vous au programme cette année.

"Je m'y attendais et j'ai encore les mêmes sensations : maintenant, un départ le dimanche parait normal, on va faire son travail parce qu'on a pris tellement de départs qu'il n'y a plus ce moment unique. Quand on a 15 courses pendant la saison, on a le temps de rentrer chez soi, de prendre cette énergie et une course le dimanche est unique. Maintenant non. Mais tout devient normal dans la vie, même une course MotoGP est normale."

Zarco regrette d'avoir perdu cette "pression" qu'il ne vivait que le dimanche des Grands Prix, remplacée par une nécessité de se montrer performant tout au long du week-end. Cela a du bon sur le plan sportif mais fait perdre un certain romantisme au championnat : "En tant qu'individu, on a l'obligation d'être très, très fort parce que ça veut dire qu'on est prêt à le faire tout le temps. Ça prépare ton esprit à être très, très fort, donc j'aime ça mais on perd ces choses mystiques."

Ironie du sort, c'est un samedi, jour habituel de la course sprint, que Johann Zarco s'est imposé à Phillip Island en 2023, mais il s'agissait bien de l'épreuve principale, le programme de ce GP d'Australie ayant été revu en raison des conditions météo. Cela restera à jamais la date de sa première victoire en MotoGP !