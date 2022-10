Encore en délicatesse, Zarco sollicite l'aide de Ducati

Le scénario du Grand Prix d'Australie a malheureusement été familier pour Johann Zarco. Comme souvent, il affichait ses espoirs à l'issue des qualifications mais comme souvent, ils ont été douchés dès le départ. Le pilote Pramac n'a pas pu enclencher son holeshot device, un souci qui a également frappé Pecco Bagnaia mais qui a eu de bien plus grosses conséquences pour lui : alors que l'Italien a pu rester aux aux avant-postes, Zarco a dégringolé dans la hiérarchie et n'était plus que 19e après les premiers virages.

Une succession de dépassements lui a permis de remonter au neuvième rang à mi-course mais Zarco a commencé à marquer le pas face à des pilotes plus performants que ceux qu'il avait affrontés dans les premiers tours, devant composer avec un pneu avant qui est "un peu monté en température" derrière ses rivaux. Le natif de Cannes a dû se contenter de la huitième place, attribuant ce résultat en demi-teinte à son manque d'aisance sur la Ducati.

"Ce n'est pas marrant mais c'est bien la preuve que tant que je ne peux pas conduire cette moto naturellement, je perdrai toujours du temps en début de course", a commenté Zarco sur Canal+. "Déjà que je ne suis pas bien sur les départs, en plus le système ne s'est pas activé et sur les deuxième et troisième rapports, j'ai beaucoup cabré, ce qui nous a fait perdre en accélération. Après, dans les premiers virages, j'aimerais bien mettre là moto où je veux, j'aimerais bien dépasser du monde, mais je vois que ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de faire un strike, du coup je perds du temps. Mais là c'était pire que les autres fois."

"J'ai vu les autres qui demandaient beaucoup à leur pneu dès le début, surtout ceux du groupe de derrière, qui forçaient beaucoup. Dès les trois premiers tours, j'ai su qu'ils allaient avoir du mal donc j'ai pu commencer à remonter. J'ai fait une belle course, de super chronos. En arrivant derrière ce groupe de tête, j'ai fait une erreur derrière Marini. Je pense que celle-là m'a coûté un peu cher."

Johann Zarco a dû enchaîner les dépassements à Phillip Island

"Ensuite, ils étaient plus difficiles à doubler et j'étais en lutte avec Aleix [Espargaró], qui sait très bien manier sa moto, [Brad] Binder aussi. On s'est un peu touchés, c'était vachement sympa, mais ça m'a un peu fait perdre le contact avec ce groupe des six premiers. Du coup, ce n'était pas possible de jouer mieux."

La course de Zarco aurait sans doute été très différente sans le souci avec le variateur de hauteur, déjà rencontré en EL1 mais qui semblait depuis corrigé. Phillip Island a peut-être été difficile pour ce système : "Ce matin ça marchait, même en pneus pluie. Je ne sais pas pourquoi [ça a posé problème], peut-être que c'est un circuit particulier pour cet élément. Peut-être que les différents réglages ont causé les problèmes au départ."

Zarco doit franchir un cap sur la Ducati

Au delà de ces difficultés en début de course qui ont conditionné le résultat final de Zarco, le Grand Prix d'Australie a une nouvelle fois mis en avant ses limites avec la Ducati. La machine italienne est souvent considérée comme la meilleure du plateau mais elle n'est pas adaptée au style du Français. Depuis la saison 2020 qui l'a vu découvrir cette moto, il évoque régulièrement son manque de naturel à son guidon et après avoir tout tenté pour modifier son pilotage, il ne sent plus des progrès possibles.

"Je suis triste de ce début [de course] mais c'est vraiment la preuve qu'on doit trouver une solution pour m'aider à piloter naturellement parce que mon pilotage n'est pas vraiment 100% naturel. J'applique plus une méthode. On voit qu'elle peut me rendre rapide mais pas me permettre de gagner des courses en ce moment."

"[Cette course] est bien une preuve que la méthode, c'est intéressant et ça marche bien, ça fait aller vite, mais je pense qu'on ne passera pas ce cap [cette année], c'est l'an prochain qu'il faudra le passer, pour voir ce naturel sur la moto parce que la catégorie est trop relevée pour tout calculer", a ajouté Zarco. "À un moment, il faut pouvoir lâcher l'énergie qu'il y a en soi, un peu comme l'a fait Rins aujourd'hui."

Johann Zarco a mené trois séances mais a vécu une course difficile à Phillip Island

Leader des deux séances vendredi puis du warm-up ce dimanche, Johann Zarco a prouvé tout au long du week-end qu'il pouvait être performant sur la Ducati. Mais pour concrétiser en course, il rejette maintenant la balle dans le camp de Ducati et espère des changements techniques en sa faveur l'an prochain.

"C'est bien, c'est encourageant, c'est beau d'aller vite dans une catégorie aussi relevée mais ça serait bien de faire mieux et de commencer à gagner. [...] Pour l'an prochain, il y aura une bonne discussion pendant l'hiver parce que là, je pense avoir tout fait pour m'adapter au mieux. Je vais continuer à m'entraîner pour devenir meilleur, physiquement, techniquement, mentalement, mais il faut aussi que la partie technique puisse m'apporter ce plaisir et ce naturel qui manquent depuis maintenant beaucoup de mois."

"C'est vraiment dommage pour ce début [de course] mais c'est un signe que je peux être très rapide, mais les sensations sur la moto ne sont pas encore les bonnes, donc avec ça, je ne peux pas entrer en courbe aussi naturellement au début de la course", a précisé Zarco. "Si on peut trouver une solution – parce que mon style semble différent – peut-être que je pourrai devenir très fort."