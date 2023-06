Zarco en difficulté : "Je suis loin de ce que je voulais ressentir"

Johann Zarco n'a pas débuté le Grand Prix des Pays-Bas comme il l'espérait. Sa matinée a été marquée par une chute à haute vitesse et il n'a pas réellement repris confiance au guidon de sa Ducati dans l'après-midi, la moto étant restée très instable.

Le pilote Pramac a pris la 11e place du classement combiné, ratant la qualification directe en Q2 pour 0"088. Il tentera de décrocher l'une des deux places restantes en disputant la Q1 samedi matin, mais devra pour cela compter sur de meilleurs réglages, les changements effectués ce vendredi ayant eu pour seul effet d'aggraver la situation.

Zarco espère que son équipe technique pourra l'aider à trouver la voie, reconnaissant manquer totalement de sensations au guidon de la Desmosedici pour le moment.

Que s'est-il passé avec ta chute ce matin ?

Le pneu n'était pas très chaud sur le côté gauche et c'est pour ça que je suis tombé. Clairement, j'ai bien débuté la séance mais perdre l'avant juste à cause de la température, ce n'est pas bon pour la confiance. Dans l'après-midi, on a essayé d'améliorer la stabilité de la moto mais finalement ça s'est empiré. C'était intéressant de voir le comportement de la moto mais je n'avais pas beaucoup de stabilité et j'en ai perdu encore plus.

Ce n'était pas possible de piloter la moto cet après-midi. J'ai perdu beaucoup de temps pendant les essais et beaucoup de confiance. Quand je devais attaquer en pneu neuf, je le faisais mais je ne me sentais pas bien. C'est pour ça que je ne suis pas en Q2, parce que je suis loin de ce que je voulais ressentir sur la moto. Cela rend la piste vraiment compliquée mais elle peut être bonne [pour nous]. On est juste hors de la zone pour le moment.

Avec quels réglages as-tu débuté la journée ?

Je laisse les ingénieurs faire. Je ne dirais pas avec quels réglages j'ai débuté. Notre bonne moto ne fonctionnait pas ici donc on va trouver une solution pour demain. Dès que je pourrai me sentir mieux, je sens que je pourrai prendre du plaisir sur cette piste parce que cet après-midi, ce n'était vraiment pas amusant d'avoir tous ces mouvements.

Johann Zarco

Que peux-tu faire pour retrouver la confiance ?

Me sentir bien sur la moto. Je verrai. Dès que la moto répondra bien au pilotage, je me sentirai mieux. Mais je ne peux pas le dire, je ne suis pas ingénieur. Je ne vous dirai pas si je vais renforcer l'amortisseur arrière, l'alléger à l'avant... Ce n'est pas mon travail de dire ça. C'est juste un circuit très différent. On doit corriger [les choses].

La moto est toujours très sensible. Quand on trouve le bon équilibre, ensuite on joue sur les détails et c'est très sympa de jouer avec, parce que la moto est sensible. Mais je le redis : quand on n'est pas dans ce qu'il faut, ce n'est pas amusant de piloter. J'ai failli entrer en Q2, ça veut dire que la vitesse n'était pas mauvaise mais dans mes sensations, je suis loin de ce que je veux.

Pecco et Jorge ont aussi eu des soucis de stabilité. Est-ce que la moto 2023 pose les mêmes problèmes ?

Non, ce n'est pas à cause de la moto 2023. C'est parce que c'est un circuit différent et nos bons réglages de base ne semblent pas aider ici.