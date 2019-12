C'est officiel : Zarco reste en MotoGP avec Avintia

Johann Zarco a fait son choix : il sera bien en MotoGP la saison prochaine, après avoir accepté l'offre provenant de Ducati et Avintia, comme il l'avait déjà confirmé en fin de semaine dernière. Cette fois-ci, l'information est officialisée. Le pilote français s'est laissé convaincre par les garanties que lui a présentées le constructeur et disposera d'une GP19, soit la moto pilotée cette année par les pilotes officiels Ducati et menée au deuxième rang du championnat par Andrea Dovizioso.

C'est l'épilogue d'une année mouvementée pour Johann Zarco. Arrivé chez KTM l'hiver dernier, les grandes difficultés qu'il y a rencontrées au guidon de la RC16 l'ont poussé à requérir pendant l'été la rupture anticipée de son contrat. L'accord initial avec le constructeur autrichien prévoyait qu'il aille au bout de la saison, avant une nouvelle évolution à quelques jours du Grand Prix d'Aragón le mettant à pied avec effet immédiat. Un temps envisagé comme pilote d'essais Yamaha, il a finalement reçu une opportunité inattendue lorsque Lucio Cecchinello a pensé à lui pour remplacer Takaaki Nakagami, blessé, sur les trois dernières courses du championnat.

Dans ce contexte, la retraite de Jorge Lorenzo a immédiatement braqué les projecteurs sur Johann Zarco, lui offrant la possibilité de s'approprier le guidon Repsol Honda, une chance cependant vite envolée lorsque le constructeur a fait le choix de recruter Álex Márquez. Pendant ce temps, Ducati avait également tenté une approche, et malgré les réticences initiales du Français, Borgo Panigale a trouvé les arguments pour le convaincre.

Le team Avintia avait déjà deux pilotes sous contrat pour la saison 2020 du MotoGP, mais Karel Abraham a annoncé pendant le week-end la rupture de son accord et, en conséquence, la fin de sa carrière en MotoGP. Johann Zarco fera équipe avec Tito Rabat, à qui il a arraché le titre Moto2 en 2015.

"Je suis très heureux d'annoncer officiellement ma signature avec Ducati pour la saison 2020 en MotoGP, au sein de l'équipe Reale Avintia Racing", a réagi Zarco. "Ma cheville gauche guérit bien, je peux profiter de la trêve hivernale pour me reposer en famille et je vais très bientôt m'entraîner !"

