Ducati et Pramac "espèrent" conserver Johann Zarco en 2024

Quelle sera l'équipe de Johann Zarco en 2024 ? Ces derniers jours, la tendance penchait vers un départ pour LCR, Ducati éprouvant des difficultés à confirmer sa place chez Pramac. La priorité de la marque est en effet de donner à Marco Bezzecchi une moto de dernière génération, dont seules l'équipe officielle et Pramac disposeront à nouveau l'an prochain.

Pecco Bagnaia, Enea Bastianini et Jorge Martín ayant un contrat pour 2024, Bezzecchi pourrait remplacer Zarco chez Pramac... ce qui libérerait également une place chez VR46, susceptible de revenir à Franco Morbidelli, par ailleurs membre de l'Academy de Valentino Rossi. Malgré ce jeu de chaises musicales qui se profile, Ducati ne souhaite pas laisser filer Johann Zarco et réfléchit une solution pour le conserver.

"C'est possible, je l'espère", a confié Paolo Ciabatti, directeur sportif de la marque, à Canal+. "Il y a encore des choses régler avant l'Autriche, je l'espère. Il est très bon dans l'équipe ; de l'autre côté, c'est vrai que Marco Bezzecchi a été très bon alors il a demandé à avoir une moto d'usine l'année prochaine. Ce n'est pas possible [chez VR46] parce qu'il n'y en aura que quatre."

"On est en train de discuter avec les équipes et les pilotes et j'espère qu'on va trouver une solution pour garder Johann chez nous parce que je sais qu'il a une offre de l'équipe d'Álex Rins."

L'une des solutions serait de placer Zarco chez Gresini, qui doit encore prolonger son contrat avec Ducati, mais Ciabatti estime que ce ne sera "pas nécessairement" la solution privilégiée : "Il y a d'autres possibilités. C'est un peu tôt parce que comme je l'ai dit, on est en train de réfléchir et de discuter avec les équipes. Il faudra attendre un peu. Je peux seulement dire que l'on aimerait bien avoir Johann chez Ducati l'année prochaine, mais il y a encore des choses à régler."

Campinoti ne veut pas perdre Zarco

Du côté de Pramac, la volonté de conserver Johann Zarco est clairement affichée par Paolo Campinoti. "Je le dis à tout le monde : moi, je veux garder Johann, parce qu'on est très contents de lui, on est très contents professionnellement, on est très contents de tout", a résumé le patron de l'équipe. "Sur le plan personnel, je pense que c'est un gars exceptionnel. On a envie de le garder si c'est possible, on va faire tout notre possible pour le faire."

Qui signera Johann Zarco entre Lucio Ceccinello et Paolo Campinoti ?

Le dernier mot reviendra cependant à Ducati et Campinoti ignore si Zarco pourra rester dans sa structure : "Je ne sais pas, parce qu'il a une autre offre et que c'est Ducati qui fait les contrats. Je prends ce que l'on me donne mais je pousse beaucoup pour le garder parce qu'honnêtement, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel sur le plan personnel et le plan professionnel."

Honda, pas "une idée folle"... mais pas la priorité de Zarco

Interrogé à son tour sur le sujet, Johann Zarco a estimé que la seule option véritablement crédible de le voir rester dans le clan Ducati serait avec Pramac, et a affirmé sa volonté de rester en MotoGP, balayant l'idée d'un passage en WorldSBK. "Je suis cinquième du championnat, donc pourquoi penser au Superbike maintenant ?" a-t-il rappelé, visiblement frustré que son avenir ne soit pas encore scellé : "On a l'habitude de dire que si on a des résultats, on a sa place assurée pour l'année suivante en MotoGP. Je le fais et je n'ai pas encore de place pour l'an prochain. C'est ce qui fait que c'est un peu étrange."

"Avec ce que je fais maintenant, c'est sûr que je ne vais pas aller en Superbike. Ce n'est pas que je n'aime pas le Superbike, c'est juste que je suis encore performant en MotoGP, même si beaucoup de gens disent que je ne gagne pas. Mais combien de pilotes sont tous les ans dans le top 5 du championnat pendant la saison, même si je ne finis pas tout le temps dans le top 5 ?"

Zarco n'a cependant pas balayé l'option Honda et LCR, même si sa préférence va nettement à une prolongation avec Pramac : "C'est bien de voir l'intérêt de Honda. Clairement, c'est sympa d'avoir ce genre de marque intéressée. Ils ont beaucoup de mal donc ce serait une idée à laquelle il faut penser. Mais le principal objectif est Ducati, avec cette moto qui gagne et cette équipe qui gagne aussi. Pramac mène le championnat, Jorge et moi on est bons ensemble, donc pourquoi ne pas [continuer] ?"

"Ce ne serait pas un mauvais défi [de rejoindre Honda] mais si on pense à la victoire, il faut d'abord se battre pour les premières places, comme je le fais maintenant depuis quelques années", a-t-il ajouté. "Il faut être chez Ducati en ce moment parce que c'est la meilleure moto et qu'on le voit en piste."

Johann Zarco

Zarco serait néanmoins "fier" de pouvoir devenir un leader technique chez Honda, se sentant plus à même de le faire que lors du douloureux et bref épisode chez KTM en 2019 : "Je n'ai pas pu faire ce travail chez KTM, peut-être que mes informations étaient bonnes mais je n'étais pas prêt à être dans cette positon avec de mauvais résultats. J'ai dû prendre cette décision [de quitter KTM] et de revenir avec Ducati. Si j'ai ce genre de choix, la maturité n'est pas la même. Comme je l'ai dit, pourquoi pas, il faut garder les options ouvertes... mais je n'irai pas en Superbike ! [rires]"

"Si ça doit aller plus loin, ce n'est pas une idée folle parce que cela reste Honda", a insisté Zarco. "Ce n'est pas un nom comme si Kawasaki voulait revenir en MotoGP et disait 'on veut faire du MotoGP et on te veut comme pilote expérimenté pour développer la MotoGP'. Ce n'est pas la même chose, c'est pour ça que ça ne serait pas une idée folle si cela se faisait mais pour le moment, les résultats sont suffisamment bons pour penser à Ducati, à Pramac, sur la moto d'usine."

L'un des critères pris en compte semble également être la durée du contrat proposé au Provençal. Les discussions avec LCR semblent porter sur un accord pour deux saisons, alors que Zarco a enchaîné les contrats d'un an depuis son arrivée chez Ducati en 2020. Il cherche aujourd'hui plus de stabilité.

"C'est vrai que repartir sur une année... Johann est dans une position où il ne se voit pas forcément faire une saison", a précisé Guillaume Valladeau, son manager, qui a confirmé que les dirigeants de Ducati "veulent garder" Zarco. "Pourquoi ne pas faire deux saisons, trois saisons, tant qu'il est en forme ? Tant qu'un pilote est en forme, qu'il a des résultats, qu'il joue devant, il a envie de rester au maximum."

Chez Pramac, Campinoti espère une décision dès ce week-end, estimant qu'il n'est "pas correct de laisser [Zarco] dans le doute." La balle est donc dans le camp de Ducati... qui la renvoie vers Zarco. "S'il gagne la course demain, ce sera plus facile !" a éludé Ciabatti dans un sourire.