Zarco espère "quelques podiums" avec la Honda en 2024

"Un nouveau projet à développer". C'est en ces termes que Johann Zarco a qualifié son arrivée dans l'équipe LCR, chez qui il contribuera au travail pour faire progresser Honda, qui sort de quatre saisons très difficiles en MotoGP.

"J'espère décrocher de bons résultats pour apporter de la joie à toute l'équipe", a confié le Français, interrogé par le site officiel du championnat. Conscient que son avenir était bouché chez Ducati, qui ne lui proposait qu'une année supplémentaire sans garantie, avec Pramac avant de l'envoyer en WorldSBK, il s'est laissé séduire par le contrat de deux saisons avec une troisième en option que lui a offert LCR, tout en sachant que se retrouver sur la Honda était susceptible de compromettre ses chances de briller.

La révolution entamée par la marque pour progresser semble finalement déjà porter ses fruits. La RC123V n'est pas encore apte à jouer les premiers rôles mais comme les pilotes de l'équipe officielle, qui visent des podiums à partir de la mi-saison, Zarco sent qu'il aura la possibilité de décrocher de bons résultats cette année.

"C'est un vrai plaisir d'entamer un nouveau chapitre parce que l'expérience que j'ai eue sur la Ducati a été incroyable. J'ai au moins eu une victoire ! Mais il semble que l'histoire avec Ducati était écrite et c'était bien de se lancer dans un nouveau défi, un défi risqué parce que clairement, au moment où j'ai signé en août dernier, je n'ai pas signé pour la meilleure moto et il semblait qu'il serait difficile de se battre devant et d'accepter tout le temps d'être loin dans le classement."

Johann Zarco

"Heureusement, avec la nouvelle moto il semble que ce ne sera pas la situation pour la saison 2024 et c'est pour ça que je suis très heureux. C'est une chance d'écrire un nouveau chapitre, de vivre une nouvelle expérience, de profiter de ce que j'ai vécu par le passé pour me contrôler et donner d'aussi bons commentaires que possible à Honda. Si on fait un bon travail comme ça et que l'on se bat pour quelques podiums, ce sera incroyable. Pourquoi pas, c'est une étincelle que je veux entretenir tant que je serai en MotoGP."

Je suis très impressionné par ce que Marc [Márquez] a fait avec l'ancienne moto.

Zarco a pu comparer la Honda version 2023, qu'il a testée à Valence en novembre dernier, avec plusieurs itérations du modèle 2024 et pour lui, la marque a gagné "au moins" sept dixièmes au tour avec sa nouvelle moto, offrant de bien meilleures perspectives.

"C'est bien parce que cela aurait été très compliqué avec l'ancienne moto. Je suis très impressionné par ce que Marc a fait avec l'ancienne moto, il était le seul à être devant même s'il tombait ou ne pouvait pas bien finir les courses. Il était toujours en mesure d'être rapide et pour moi, ce n'était pas possible de le faire avec l'ancienne moto. Je suis content d'avoir la nouvelle moto parce que je joue avec elle, et c'est bien."

Johann Zarco

Dès ses premiers essais sur la Honda, Zarco a ainsi été rassuré sur le potentiel de sa nouvelle monture : "Même après le test de Valence, j'ai pu aborder l'hiver avec une forte motivation en sachant que le projet allait marcher. Le test en Malaisie a confirmé cette sensation que j'avais en novembre. Cela apporte de la confiance et on se sent plus calme. Il y a plus de sérénité avant les week-ends de course".

Interrogé sur ses objectifs personnels et sur son désir de devancer les pilotes de l'équipe officielle, Johann Zarco a surtout mis en avant le besoin de figurer régulièrement dans le top 10, chose difficile avec la Honda l'an passé... mais être le meilleur représentant de la marque l'aiderait à avoir plus de poids pour guider le développement, ce qui ne lui déplairait pas.

"Ce serait bien d'être le meilleur Honda. Je pense que construire tous les résultats résultats pour rester dans le top 10 apporterait une bonne constance dans le travail que l'on doit faire. Je pensais plus à un top 10 d'ensemble et si cela me permet d'être le meilleur pilote Honda, ce sera bien. Naturellement, on se compare à ceux qui ont la même moto et faire mieux que les autres Honda peut être un avantage pour développer la moto selon mes besoins."