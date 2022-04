Zarco espère "suivre" Quartararo au GP d'Indonésie

Auteur d'une belle performance en qualifications, Johann Zarco accompagnera Fabio Quartararo et Jorge Martín sur la première ligne du GP d'Indonésie, une performance réalisée une heure à peine après une chute survenue en EL4. Piégé par le problème technique d'Álex Rins, qui a laissé de l'huile sur la piste, le pilote Pramac n'a rien pu faire pour éviter cet incident, seul accroc dans un week-end qui se déroule pour le moment comme il l'espérait.

"Ça a commencé vendredi, j'ai fait de bons tours en EL2 et je n'étais pas stressé en EL3", a déclaré Zarco en conférence de presse. "En EL4, dans la chute il semble que j'ai roulé sur l'huile de Rins parce que normalement je ne peux pas tomber à cet endroit. [...] Quand je suis revenu dans le garage, c'était bien d'avoir le drapeau rouge pour garder mon calme."

"En qualifications, après le premier relais je me suis dit que ça serait dur de faire un 1'31. Avec le deuxième pneu, j'ai essayé de suivre les bons [pilotes] mais je n'étais pas le seul à me dire ça. Dans le dernier tour, Bastianini était devant, j'ai fait de mon mieux et ce 1'31"3 et cette première ligne, ça me satisfait plutôt."

Au GP du Qatar, les pilotes disposant de la Ducati version 2022 étaient déjà performants en qualifications mais ils ont gâché leurs chances avec de mauvais envol le lendemain. Zarco s'attend à des progrès dans ce domaine : "On continue à travailler sur la moto 2022. Au départ, on a eu un peu de mal au Qatar. Les essais que j'ai fait ici étaient bien mieux donc on verra comment ça se passera face à nos rivaux."

"Je pense que la troisième place, par rapport à la trajectoire, est plutôt bonne pour le départ. J'ai la possibilité de prendre un très bon envol. Les réglages de base que l'on a préparés pendant le test ont été très utiles pour bien débuter le week-end."

Fabio Quartararo et Johann Zarco

Cette position de départ s'annonce précieuse pour éviter d'être englué dans le peloton, sur un circuit où les dépassements s'annoncent difficile en raison de la poussière hors trajectoire et des graviers qui se transforment en projectiles au passage des motos. Zarco affiche sa volonté de s'inscrire dans le sillage de Quartararo et de creuser l'écart.

"Si on peut rester dans le top 3 devant, on ne sera pas gêné par les autres. Ça sera le meilleur week-end possible. Un ou deux pilotes, ça va, plus ça sera très dur. On verra le rythme. S'il fait très chaud, ça dépendra du choix du pneu. Si quelqu'un peut avoir l'avantage et s'échapper, je pense qu'il sera dans la meilleure position."

"Je pense qu'il y aura beaucoup de pilotes agressifs en début de course parce qu'il n'y a qu'une ou deux trajectoires possibles pour être rapide", a précisé Zarco sur le site officiel du MotoGP. "C'est un peu dur de rester derrière. Même si on est percutés par peu de petites pierres, il y en encore, donc la plupart des pilotes voudront être devant. Si Fabio mène la course et que je peux le suivre, ça sera la situation idéale. Si j'ai le rythme pour mener et prendre mon rythme, ça sera parfait mais je pense qu'au début, il sera très important de trouver sa place."

Et si certains pilotes sont en grande difficulté avec la carcasse du pneu arrière apportée par Michelin sur ce circuit, Zarco parvient à tirer son épingle du jeu : "Il semble qu'il y a moins de performance et de grip [avec ce pneu] mais en me comparant aux autres, j'ai l'impression de perdre moins de performance qu'eux par rapport au test, donc j'ai essayé de conserver cette sensation et de rester devant. Pour moi, avoir moins de performance mais plus de constance pourrait être bon en course. Je ne sens pas trop la dégradation, pas autant que pendant le test."

Les bonnes performances de la Yamaha étaient attendues ce week-end, sur un circuit avec des lignes droites très courtes et une importante partie du tour sur l'angle, des caractéristiques en théorie opposées aux forces de la puissante Ducati. La machine italienne a prouvé l'an passé qu'elle avait gagné en polyvalence et Zarco pense qu'elle exploite bien la carcasse du pneu arrière utilisée uniquement ce week-end, contrairement à certains pilotes en grande difficulté.

"Ici, je m'attendais à souffrir plus par rapport aux autres, parce qu'on n'a pas l'avantage du moteur. Le pneu, avec l'ancienne carcasse, nous perturbe peut-être moins que les autres constructeurs. C'est peut-être pour ça qu'on fait mieux. Pecco [Bagnaia] n'a pas fait un aussi bon tour en Q2 qu'en Q1 mais on est assez rapides. C'est dur à dire, peut-être que le nouvel asphalte donne une bonne adhérence et permet de bien utiliser la moto et peut-être que le pneu arrière fait perdre moins aux Ducati qu'aux autres."