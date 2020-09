Zarco espère encore trouver 5 dixièmes et viser le podium

Très supérieur aux autres membres du groupe durant la première journée d'essais, Johann Zarco a vu Jack Miller s'emparer samedi du statut de premier pilote Ducati dans la hiérarchie des qualifications du Grand Prix de Catalogne. Le Français s'élancera tout de même de la deuxième ligne avec le pilote Pramac, bien décidé à en profiter pour continuer à suivre l'objectif idéal qu'il s'est fixé : le podium.

"Une bonne qualif", se félicite Zarco, sixième à seulement sept millièmes de la cinquième place. "Je pense que la première ligne était possible, mais j'aurais dû suivre quelqu'un dans mon dernier run. J'ai essayé mais je n'ai pas bien géré cela et j'ai finalement fait mon tour seul. Ce 1'39"3 en étant seul, c'était plutôt correct. Je suis content, parce que ça vient avec la méthode et la logique. J'ai tout sous contrôle et c'est très positif."

"Jack a fait un job incroyable en qualifs, pour sortir de la Q1 et faire un bon temps en Q2. En pneus neufs, il était bien en contrôle", observe le pilote français, qui salue la progression de l'Australien dans l'exercice du chrono alors que les autres pilotes Ducati ont stagné. "Je me suis vite adapté au circuit [vendredi] et j'ai confirmé [samedi] après-midi en faisant de bons chronos à chaque fois. Jack, lui, a fait un super job l'après-midi, donc je pense qu'il a rajouté le petit plus du pilote que Dovi, surtout, n'a pas réussi à faire."

Lire aussi : Nouveau week-end cauchemardesque pour un Dovizioso au cœur lourd

Reste à voir vers quoi cette position de départ mènera Johann Zarco durant les 24 tours de course. Lui qui visait le podium en entame de week-end, est conscient qu'il lui manque encore quelques dixièmes, dans une hiérarchie diablement compacte où sept à huit pilotes peuvent se targuer d'avoir affiché jusqu'à présent un rythme très similaire et au-dessus du lot.

"[Vendredi] j'étais inquiet de mon rythme de course, parce qu'en pneus usés c'était assez dur de contrôler la moto, mais [samedi] après-midi j'ai eu de bien meilleures sensations. Ça n'est peut-être pas encore vraiment un rythme pour le podium, mais en partant sixième je peux l'espérer et en prenant un bon départ j'aurai peut-être de bonnes sensations", suggère le Français.

"Si je regarde les chiffres, il y a des gars qui sont plus capables que moi de monter sur le podium, mais je crois que je peux progresser et faire quelque chose de mieux pour être plus constant sous les 1'41. Si je trouve ça, alors je pourrai vraiment prendre du plaisir en course", pressent-il. "Il manque moins de cinq dixièmes désormais, voire moins, et sur une grande piste comme celle-ci je pense que c'est possible. Il s'agit toujours de bien piloter la moto, de contrôler le grip arrière, qui se dégrade beaucoup. Quand le grip baisse, il y a des pilotes qui arrivent quand même à rester en 1'41. Moi, pas encore, mais j'espère que je vais trouver cela."

Indépendamment des progrès qu'il parviendra à accomplir avant la course, une stratégie se dessine pour Johann Zarco, qui depuis le début du week-end prend comme un avantage le fait que le grip offert par la piste de Barcelone soit si faible. "On semble pouvoir faire dix tours très rapides. En partant de la deuxième ligne, je veux utiliser près de la moitié de la course pour aller aussi vite que possible, parce qu'ensuite on souffre quand le pneu se dégrade. Ce genre de situation peut clairement être un avantage pour moi, car je ne suis pas encore à 100% sur la moto et, quand le grip est parfait du premier au dernier tour, je suis donc encore en difficulté."

Le variateur de hauteur en bonus

Le pilote Avintia annonce par ailleurs qu'il utilisera en course l'ajusteur de hauteur de la Ducati. Ce complément au système anciennement baptisé holeshot device, et qui n'est plus qu'une aide au départ mais peut être utilisé à tout moment de la course, Zarco l'a testé depuis le début du week-end. Si le vent avait perturbé sa prise de contact vendredi, il a profité de meilleures conditions météo samedi pour prendre ses marques et semble rapidement s'y adapter.

"Je vais l'utiliser pendant la course. Je pense que c'est vraiment utile pour faire des dépassements en ligne droite", sent-il. "[Samedi] il y avait moins de vent et ça aidait beaucoup pour utiliser ce système parce que la moto peut alors rester droite et aller vite."

"Je m'y habitue. Ça n'est peut-être pas automatique de l'utiliser, mais il ne me dérange pas, alors je suis plutôt content de ce progrès", ajoute le Français, pas gêné par cette nouvelle aide à activer avec le pouce gauche. "Je suis plutôt content, car avec toute l'expérience que j'ai acquise ces deux dernières années je peux vraiment m'adapter assez vite à de nouvelles choses. Quand ce sera automatique, je serai encore plus fort, et je sens que ça vient alors il faut juste attendre."